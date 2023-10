Il n’y a jamais eu, et il n’aurait dû y avoir, aucun débat interne sur la meilleure place pour Chris Paul parmi les Warriors. Ils l’ont toujours su.

La plus grande valeur de Paul pour cette équipe est en tant que leader de la deuxième unité, rôle qu’il a occupé dimanche à Houston.

Après avoir publiquement esquivé le sujet pendant plus de trois mois, l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, l’a finalement officialisé. Et sa logique était visible dans la victoire 106-95 de Golden State sur les Rockets au Toyota Center.

“Il est tellement bon à rendre tout le monde meilleur”, a déclaré l’entraîneur Steve Kerr aux journalistes à Houston. “Qu’il soit avec les titulaires ou sur le banc, il va avoir un impact sur le match.”

Paul a ancré une deuxième unité – avec Gary Payton II, Jonathan Kuminga, Moses Moody et Dario Sarić – qui a donné aux Warriors une avance si substantielle avec une course de 24-8 au deuxième quart que même s’ils ont pris brièvement du retard lors d’un Houston Surgissant en quatrième période, Stephen Curry a rapidement repris le dessus avec quatre paniers à 3 points en moins de deux minutes.

Paul a terminé avec huit points, sept passes décisives et cinq rebonds. De plus, il a été le meilleur de l’équipe plus-22 au cours de ses 27 minutes au sol. Chacun des quatre autres membres de la deuxième unité a également terminé dans la colonne plus.

« Est-ce que j’ai aimé ? Qui aime les nouveautés ? Paul a parlé de la première apparition de réserve de ses 18 ans de carrière NBA. « Il ne s’agit pas d’aimer ou non. C’est nouveau. Je ne déteste pas ça. Ce n’est pas une question d’aimer ça. J’aime le fait que nous ayons gagné. C’était la chose la plus importante.

L’intendance de Paul au cours de la première moitié a, d’une certaine manière, sauvé les partants. Curry a connu une première mi-temps tranquille. Draymond Green, de retour après avoir raté le camp d’entraînement et les deux premiers matchs, a commis trois revirements et trois fautes en neuf minutes. Andrew Wiggins a joué 28 minutes – 15 en première mi-temps – et n’a pas réussi à rebondir. Klay Thompson et Kevon Looney étaient généralement solides.

Curry a été le dernier partant à se retirer. Lorsqu’il s’est dirigé vers le banc avec 4 :15 à jouer dans le quart-temps, les Warriors se sont battus pour les points et étaient menés 18-15. À son retour, avec 7 :42 à jouer à la mi-temps, la deuxième unité avait donné aux Warriors une avance de 39-26.

“Ils étaient la bien meilleure unité dans ce match, ne vous y trompez pas – en grande partie parce que j’ai tué notre première unité”, a déclaré Green. « Mais ils constituaient la bien meilleure unité, et Chris est à l’avant-garde de tout cela. Ce sera un avantage que nous aurons. Quand vous parlez de remplacer Steph Curry par Chris Paul, il n’y a pas beaucoup mieux que cela.

Souvent au cours des dernières saisons et certainement la saison dernière, les deuxièmes unités de Golden State avaient tendance à avoir des difficultés en attaque. Il n’était pas rare que les pistes s’évaporent lorsque les partants – notamment Curry – se rendaient sur le banc. La recherche d’une solution aux minutes gênantes « non-Steph » était une priorité l’été dernier.

Ce qui a conduit le nouveau directeur général Mike Dunleavy à Paul. Oui, le CP3 était un ennemi de longue date. Oui, il a 38 ans. Oui, il a payé 30 millions de dollars cette saison. Et oui, il est connu pour être plutôt épineux.

Mais il ne faisait aucun doute qu’il était le meilleur remplaçant de Curry disponible sur terre.

Au cours de trois matchs, dont deux départs, Paul continue de chercher son tir mais compte 28 passes décisives et cinq revirements. Son ratio de 5,6 pour 1 n’est pas tenable, mais les Warriors seraient ravis d’un 4 pour 1. Il avait une fiche de 7 contre 1 lors du premier match hors du banc d’une carrière qui a débuté en 2005, soit un total de 1 365 matchs.

“Je suis en train de comprendre”, a déclaré Paul à propos de son rôle. «C’est quelque chose d’aussi nouveau. C’est tout ce que je dois faire pour aider notre équipe à gagner. Si cela signifie cela, si cela signifie ne pas terminer certains jeux ou ainsi de suite.

La double mission du CP3 était de réduire les turnovers de l’équipe et de résoudre les minutes non-Steph. Après trois matchs, Paul réussit les deux.

Jusqu’à cette saison, Kerr se contentait de jouer le noyau Curry-Green-Thompson 35 à 37 minutes par match. Il espère avoir suffisamment de soutien sur le banc pour faire tomber les trois dans les années 30, idéalement pas plus de 32.

« Nous verrons comment cela se déroulera », a déclaré Kerr à propos de sa rotation. « Les choses pourraient changer.

«Mais j’adore le look de ce soir. Ce groupe de départ était la meilleure unité de cinq joueurs de la ligue l’année dernière. Nous avons des données à nous dire et nos propres yeux pour nous dire que ce groupe sait jouer ensemble.

La deuxième unité a souvent saboté les titulaires la saison dernière. Faire sortir CP3 du banc devrait inverser la tendance, même si cela lui coûte la plus longue séquence de départ pour commencer une carrière NBA.

“J’ai toujours été le même en termes de compétition et de faire tout ce que je devais faire pour aider notre équipe à gagner”, a déclaré Paul. « Dans ce rôle – si cela signifie commencer, si cela signifie quitter le banc – je sais qui je suis et ce que je suis capable de faire. Et avec notre équipe, ça marche. Cela nous donne une plus grande programmation.

« Je n’ai jamais fait partie d’une équipe avec ce genre de profondeur. J’ai fait partie de très bonnes équipes – ne vous méprenez pas – mais pas nécessairement là où tous ces gars peuvent commencer.

Onze guerriers pourraient être capables de commencer, mais la limite légale est de cinq. C’était la première expérience de Paul en dehors des cinq de départ, et ce fut une victoire pour les Warriors dans presque tous les sens.

Téléchargez et suivez le podcast Dubs Talk