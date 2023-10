HOUSTON (AP) – Chris Paul a quitté le banc pour la première fois de sa carrière NBA dimanche.

Paul est entré dans le match de Golden State à Houston en tant que remplaçant, avec 6 :58 à jouer au premier quart. Il a débuté les deux premiers matchs de la saison, mais était absent de l’alignement de dimanche parce que Draymond Green – qui avait été mis à l’écart – est revenu d’une blessure à la cheville.

“C’est tout ce que je dois faire pour aider notre équipe à gagner”, a déclaré Paul. “Donc, si cela signifie ceci, si cela signifie ne pas terminer certains matchs ou autre, vous savez, si vous avez la chance de jouer assez longtemps dans votre carrière, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont être différentes et je’ Je suis là.”

Depuis que la NBA a commencé à suivre les matchs commencés en 1982, aucun joueur n’était apparu dans plus de matchs et ne les avait tous commencés que Paul n’en avait entré dimanche. Y compris les séries éliminatoires, Paul a débuté les 1 365 premiers matchs de sa carrière NBA.

“C’était définitivement différent”, a déclaré Paul à propos de sa sortie du banc. “Mais en fin de compte, c’est le basket-ball.”

La question : Paul commencerait-il ou non ? – suit les Warriors depuis qu’ils ont acquis le 12 fois All-Star et membre de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA l’été dernier. Paul a dit qu’il voulait commencer ; L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a déclaré qu’il considérait Golden State comme une équipe comptant six titulaires.

Paul, 38 ans – le troisième joueur de la NBA le plus âgé à avoir participé à un match cette saison, derrière seulement LeBron James des Los Angeles Lakers et PJ Tucker de Philadelphie (qui n’a qu’un jour de plus que Paul) – a récolté 24 points et 21 passes décisives lors des deux premiers matchs de Golden State de la saison.

Paul a récolté huit points et sept passes décisives en 27 minutes lors de la victoire 106-95 de Golden State dimanche.

“C’est énorme la façon dont Chris a tout embrassé”, a déclaré Kerr. « Il a simplement hoché la tête et a dit : ‘Allons les chercher.’ Ce n’est jamais très grave. Lorsqu’un vétéran, un grand joueur, All-Star fait ce genre de sacrifice, cela donne le ton à toute l’équipe.

Green a parlé de l’importance d’avoir un joueur du calibre de Paul lorsque Stephen Curry est hors du jeu.

“Je pense que ce sera un avantage que nous aurons”, a déclaré Green. “Quand vous parlez de remplacer Steph Curry par Chris Paul, il n’y a pas beaucoup mieux que ça.”

La séquence de Paul étant désormais terminée, Damian Lillard de Milwaukee – qui a disputé le 833e match de sa carrière dimanche soir – compte désormais plus de départs que tout autre joueur actif sans apparition en tant que réserve. Kyrie Irving de Dallas est le prochain sur cette liste, avec toutes ses 748 apparitions en NBA comme titulaires. Les totaux pour Lillard et Irving incluent également un match du tournoi play-in de la NBA.

Y compris les séries éliminatoires et deux matchs de play-in, James a été remplaçant pour deux matchs des 1 707 qu’il avait disputés dimanche. Kevin Durant de Phoenix a été sous-marin à trois reprises lors de ses 1 156 matchs. Tim Duncan a été remplaçant lors de trois matchs sur 1 643 au cours de sa carrière au Temple de la renommée. Karl Malone n’a pas commencé cinq des 1 669 matchs auxquels il a joué. Shaquille O’Neal a été remplaçant lors de 12 de ses 1 423 apparitions, et même Michael Jordan n’a pas débuté un match à 33 reprises au cours de sa carrière.

La dernière fois que Paul n’a pas commencé un match important, c’était aux Jeux olympiques de 2008, lorsque Jason Kidd et Kobe Bryant constituaient la zone arrière de départ des États-Unis. Avant cela, c’était le 13 décembre 2004, alors qu’il était légèrement en retard pour le bus de l’équipe et qu’il était sur le banc pendant les 4 premières minutes du match de Wake Forest contre Temple. Paul a débuté les 25 derniers matchs de sa carrière universitaire, puis tous les matchs de ses 19 saisons NBA jusqu’à dimanche.

On a demandé à Paul s’il aimait sortir du banc.

«Je ne déteste pas ça», dit-il. « Ce n’est pas une question d’aimer ça. J’aime le fait que nous ayons gagné. C’est la chose la plus importante.

