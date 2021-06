Chris Paul des Suns garde une attitude positive après son absence contre les Clippers

LOS ANGELES – Avec la même franchise qu’il utilise souvent envers ses coéquipiers et les officiels, le gardien des Phoenix Suns Chris Paul a parlé franchement et de manière critique de son propre jeu.

Lors de son premier match après avoir été absent pendant huit jours en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA, Paul a survécu à la défaite des Suns lors du match 3 contre les Clippers de Los Angeles avec 15 points tout en tirant 5 sur 19 sur le terrain et 2 sur -7 à partir de la plage de 3 points.

« Je dois être meilleur », a déclaré Paul. « J’ai tiré terriblement. Je dois accélérer le rythme. »

Malgré ses frustrations, Paul a maintenu une perspective sur ses circonstances malheureuses.

Qu’est-ce que Paul a fait du test positif pour le coronavirus alors qu’il avait déjà reçu le vaccin COVID-19 ? « (Explétif) arrive », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que Paul a pensé de sa condition physique et de sa santé en 39 minutes après avoir raté les victoires des Suns dans les matchs 1 et 2? « J’étais bon, je me sentirai encore mieux au prochain match », a-t-il déclaré.

La façon dont Paul a conservé cette perspective remonte en partie à ses diverses expériences au cours de ses 16 ans de carrière dans la NBA. Son éventuelle intronisation au Temple de la renommée pourrait se concentrer sur sa position sur la liste des passes décisives de tous les temps de la NBA (actuellement cinquième avec 10 275). Ou sa compétitivité qui implique d’exiger plus de ses coéquipiers, de défier les officiels et de déjouer les adversaires. Mais tout au long du parcours de Paul avec les anciens Hornets de la Nouvelle-Orléans (2005-11), les Clippers (2011-17), Houston (2017-19) et Oklahoma City (2019-20), il a connu cinq sorties au premier tour et cinq défaites en le second tour, beaucoup à cause de blessures diverses.

Paul a concédé qu’il avait « absolument » progressé dans la gestion de l’adversité à cause de ces expériences. Considérez comment Paul voit sa situation actuelle lors de sa deuxième apparition en finale de la Conférence Ouest.

« Les choses pourraient être bien pires », a déclaré Paul. « Je suis ici maintenant, j’ai une équipe incroyable à Phoenix et j’ai le meilleur système de soutien que vous puissiez absolument avoir. Donc, personne ici ne se sent désolé. Tout ce qui s’est passé est du passé, et vous passez à autre chose. «

Paul a vécu plein de moments qui ont demandé une mémoire courte.

Paul a commis deux revirements tardifs qui ont permis au Thunder de surmonter un déficit de 15 points lors du cinquième match des demi-finales de conférence de 2014, la même année, les Clippers ont survécu à une série de sept matchs au premier tour contre Golden State tout en gérant les retombées sur l’ancien propriétaire Donald Sterling faisant des déclarations racistes sur une cassette audio. Bien qu’il ait joué avec une blessure aux ischio-jambiers avant de réussir un tir gagnant lors du match 7 de la série de premier tour des Clippers contre San Antonio en 2015, Paul a raté deux matchs de la série suivante avant que les Clippers ne gaspillent une avance de 3-1 à Houston. .

En 2016, les Clippers ont perdu au premier tour contre Portland en six matchs après que Paul (fracture de la main droite) et Blake Griffin (quartier gauche) se soient blessés lors du quatrième match. Paul est resté en bonne santé en 2017, mais les Clippers ont perdu contre l’Utah au premier tour. tour au milieu de Griffin souffrant d’une blessure à l’orteil droit dans le match 3. Peu de temps après, Paul a accepté que les Clippers le vendent à Houston dans le cadre d’un échange dans l’espoir de remporter un titre NBA avec James Harden. Mais la santé de Paul et la domination des Warriors ont torpillé ces plans. Paul a raté les matchs 6 et 7 de la finale de la Conférence Ouest 2018 après s’être étiré les ischio-jambiers droits lors du match 5. La saison suivante, Paul a raté 17 matchs avec un ischio-jambiers gauche tendu et avait l’air limité en séries éliminatoires avant que les Warriors ne battent les Rockets au deuxième tour. . Les Rockets l’ont ensuite transféré à Oklahoma City pour Russell Westbrook.

« Il a eu de la gratification, il a eu mal, il s’est passé beaucoup de choses depuis », a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams, qui a également entraîné Paul à la Nouvelle-Orléans. « Quand vous avez ce genre d’expériences et que vous vieillissez, vous en profitez davantage. Autant il lève et change son alimentation et tout ça, quand vous savez que votre fenêtre se ferme à chaque seconde, vous savourez tout cela. »

Par conséquent, les Soleils ont observé que Paul a profité de sa récente absence.

Il est resté en contact avec ses coéquipiers et Williams via FaceTime, des appels téléphoniques et des SMS. Ensuite, Paul a offert divers commentaires sur les X et les O ainsi que la gestion de la pression des séries éliminatoires. Et bien que Paul n’ait pas pu s’entraîner au centre d’entraînement des Suns, il s’est entraîné dans son gymnase à domicile.

« La partie la plus difficile est d’être loin de vos enfants et de votre famille », a déclaré Paul. « Une fois que vous avez surmonté le choc de ce qui se passe, au diable comment et pourquoi. Vous commencez juste à comprendre comment vous pouvez vous améliorer. J’ai la meilleure équipe au monde que vous puissiez avoir, et je suis ici et Je suis reconnaissant. »

Ainsi, lorsque les Suns ont remporté le match 2 mardi, Paul ne s’est pas contenté de communiquer avec Williams pour parler de la victoire. Paul a envoyé à Williams une vidéo de sa fille, Cameron, réalisant son premier tir gagnant dans son équipe de basket-ball de troisième année.

« Il y a un niveau de maturité que j’ai vu en lui », a déclaré Williams. « Il a une famille plus nombreuse, et c’est plutôt cool d’être à nouveau avec lui. J’espère que nous pourrons continuer cette chose. »

Les Soleils croient qu’ils le feront en partie à cause de Paul. Ils ont vu comment Paul a élevé Oklahoma City l’année dernière avec son jeu et son leadership tout en évitant les blessures graves. Ainsi, avant le début de la saison 2020-21, les Suns ont acquis Paul et Abdel Nader du Thunder pour Kelly Oubre, Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Lecque et un choix de première ronde en 2022. À 36 ans, Paul a évité une blessure majeure cette saison tout en terminant cinquième du vote MVP en raison de son efficacité en marquant (16,4 points), en tir (49,9%) et en passes (8,9 passes décisives).

« J’ai appris, après avoir été autour de lui aussi longtemps que je l’ai, à ne pas le mettre dans une boîte sur quoi que ce soit », a déclaré Williams. « Vous pouvez vous asseoir ici et regarder son âge et regarder les kilomètres et essayer de projeter ce qu’il lui reste. Je ne ferais pas ça. »

Par conséquent, les Suns envisagent que Paul ait une performance de rebond dans le match 4.

Après avoir joué à Paul pendant trop de minutes dans le match 3, Williams a prédit « cela pourrait finir par l’aider à faire subir à votre corps cette douleur ». Williams a ajouté: « Une fois qu’il a un match comme celui-là à son actif, il a tendance à rebondir mieux que la plupart du point de vue du conditionnement. »

C’est parce que Paul a appris à voir un échec comme une opportunité de le surmonter.

« C’était bien de revenir et de jouer », a déclaré Paul. « Maintenant, nous avons des affaires inachevées. »

