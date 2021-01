Chris Paul a frappé un sauteur d’embrayage avec 7,3 secondes restantes après le défi d’un entraîneur réussi à l’autre bout et les Phoenix Suns sont passés à 5-1 pour la première fois depuis 2009-10 en repoussant les échauffourées Denver Nuggets 106-103 vendredi soir.

Alors que Phoenix menait 102-100 avec environ 30 secondes à jouer, Mikal Bridges a été condamné pour une faute qui aurait envoyé Gary Harris sur la ligne. Mais l’entraîneur des Suns, Monty Williams, a réussi à défier le jeu, avec des rediffusions montrant que Bridges a glissé sous Harris sans contact.

Phoenix a remporté le ballon et Paul a frappé un sauteur pour envoyer les Suns à la victoire après avoir pris une avance de 16 points. Le tir de Jamal Murray sur le buzzer s’est éteint.

Deandre Ayton avait 22 points et 11 rebonds, Devin Booker en a ajouté 22 et Paul 21 pour Phoenix, qui avait remporté la nuit précédente dans l’Utah. Les Suns brûlants ont remporté 13 de leurs 14 dernières rencontres à leur passage parfait dans la bulle NBA.

Nikola Jokic a terminé avec 17 points, 11 passes décisives et neuf rebonds malgré de mauvaises difficultés. Le grand homme de Denver affiche de gros chiffres mais sa production ne se traduit pas par des victoires alors que les Nuggets sont tombés à 1-4. Les Nuggets ont du mal à trouver leur rythme après avoir disputé la finale de la Conférence Ouest la saison dernière.

Murray est revenu d’un coude droit meurtri et a trouvé sa gamme tôt, marquant 14 de ses 31 points au premier quart. Les Nuggets manquaient à l’attaquant Michael Porter Jr., qui a été tenu conformément aux protocoles de santé et de sécurité des ligues concernant COVID-19[feminine. Gone with lui étaient 19,5 points par match.

Phoenix est apparu sur la voie d’une victoire facile lorsque Booker a prolongé l’avance à 87-71 sur un 3 points avec 2:17 à gauche dans le troisième. Monte Morris a donné aux Nuggets une avance de 98-97 sur un 3 points avec 2:41 à jouer. Mais Paul a ensuite frappé deux lancers francs et Booker un 3 points pour restaurer une certaine séparation dans le prolongement.

C’était la première victoire des Suns dans le Mile High City depuis le 19 janvier 2018.

TIP-INS

Soleils: F Dario Saric (quad droit douloureux) s’est assis sur la deuxième nuit d’un dos à dos par mesure de précaution. On essayait juste d’être prudent, expliqua Williams. … Williams a déclaré que le F / C Jalen Smith (entorse à la cheville gauche) était sur le point de revenir bientôt.

Nuggets: F JaMychal Green a marqué huit points à ses débuts aux Nuggets. Le pick-up des joueurs autonomes a raté le début de la saison avec un mollet gauche tendu.

MOMENT D’ENSEIGNEMENT

L’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, utilise la situation avec Porter comme un moyen de souligner davantage l’importance de respecter tous les protocoles de sécurité concernant le virus. Porter pourrait manquer plusieurs matchs à cause de la recherche des contacts.

Ce sont de vrais protocoles. Ils sont en place pour une raison, a déclaré Malone. Malheureux, mais c’est la situation actuelle.

LOUANGE POUR PAUL

Comptez Malone comme un grand fan de Paul, qui a été acquis par les Suns dans le cadre de leur commerce avec Oklahoma City.

Un Hall of Famer au premier tour, a déclaré Malone.

BURGER KING

Paul Millsap a récemment assimilé les passes ponctuelles de Jokic menant à des paniers faciles avec la réception de cheeseburgers gratuits.

Je ne mange pas de cheeseburgers. Mais s’ils sont libres et viennent me voir, je vais en manger quelques-uns, craqua Millsap.

SUIVANT

Suns: Commencez dimanche un match à domicile de deux matchs contre les Los Angeles Clippers.

Nuggets: Au Minnesota dimanche. Les Nuggets ont une séquence de huit victoires consécutives contre les Timberwolves.