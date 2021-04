Chris Paul a compilé 28 points et huit passes pour faire passer les Phoenix Suns devant l’hôte des Philadelphia 76ers dans une bataille croisée de prétendants 116-113.

Résultats NBA de mercredi soir Chicago Bulls 105 à 121 Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder 116-122 Pacers de l’Indiana Phoenix Suns 116-113 Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 103 – 114 Raptors de Toronto Golden State Warriors 114-118 Wizards de Washington Utah Jazz 112-89 Houston Rockets Atlanta Hawks 127-137 Knicks de New York (OT) Detroit Pistons 117-127 Dallas Mavericks Miami Heat 107-87 San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 105-117 Los Angeles Clippers Denver Nuggets 106-105 Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves 125-128 Sacramento Kings

Phoenix Suns 116-113 Philadelphia 76ers

















Devin Booker a ajouté 19 points et Mikal Bridges en avait 18 pour les Suns. Booker avait marqué au moins 30 à chacune de ses sept dernières rencontres avec les Sixers.

Cameron Johnson a contribué 15 points et DeAndre Ayton a contribué avec 10 pour les Suns (42-16), qui détiennent le meilleur record de route de la ligue, 19-7.

Les Sixers épuisés (39-19) ont joué sans Ben Simmons (maladie), Seth Curry (hanche) et Tobias Harris (genou). C’était le troisième match consécutif où Harris était absent.

Joel Embiid a mené les Sixers avec 38 points et 17 rebonds. Danny Green a marqué 18 points, Tyrese Maxey en a ajouté 14, Furkan Korkmaz 12 et George Hill 11. Dwight Howard a balayé 11 rebonds.

Les Sixers ont perdu des matchs consécutifs à domicile pour la première fois de la saison.

Le sauteur en longueur de Booker avec 2:03 à jouer a donné aux Suns un avantage de 109-101, mais le 3 points de Korkmaz avec 2,8 secondes à faire a réduit le déficit à deux.

Paul a réalisé l’un des deux lancers francs avec 0,8 seconde à jouer pour une avance de 116-113. Embiid a lancé un tir de 75 pieds dans et hors de la jante au fil du temps.

Les Suns ont perdu Jae Crowder d’une entorse à la cheville droite au deuxième quart, et l’équipe a annoncé peu de temps après qu’il ne reviendrait pas.

Denver Nuggets 106-105 Portland Trail Blazers

















Nikola Jokic a récolté 25 points et neuf rebonds, Michael Porter Jr. a marqué 17 points et les Denver Nuggets en visite ont battu les Portland Trail Blazers 106-105 pour leur quatrième victoire consécutive.

Will Barton a marqué 14 points et Aaron Gordon et Facundo Campazzo en ont eu 12 chacun pour Denver (38-20). Austin Rivers, signé mardi pour un contrat de 10 jours, avait cinq points à ses débuts avec les Nuggets.

Damian Lillard a marqué 22 points à son retour d’une absence de trois matchs, et Norman Powell a récolté 17 points mais a raté un tir au buzzer qui l’aurait gagné pour les Trail Blazers.

CJ McCollum a ajouté 14 points, neuf rebonds et cinq passes; Robert Covington et Carmelo Anthony ont marqué 12 chacun et Enes Kanter a terminé avec 11 pour Portland. Covington a ajouté huit rebonds.

Les Trail Blazers (32-26) ont perdu trois de suite et sept de leurs neuf derniers.

Jokic a effectué l’un des deux lancers francs pour mettre les Nuggets en hausse de 104 à 103 avec 1:15 à jouer. Après que Lillard ait raté sur un 3 points, Jokic a été victime d’une faute et a frappé les deux lancers francs à 40 secondes de la fin.

Lillard a fait un lay-up de conduite, et Denver a raté à l’autre bout.

Powell a été ligoté avec Gordon pour un entre-deux avec 4,5 secondes à jouer, et la pointe est allée aux Trail Blazers. Covington l’a passé à Powell, qui a raté un flotteur de 9 pieds au buzzer.

Utah Jazz 112-89 Houston Rockets

















Joe Ingles et Jordan Clarkson ont combiné pour 10 points à 3 points alors que l’Utah Jazz a submergé les Houston Rockets du périmètre dans leur victoire sur la route de 112-89.

Ingles a terminé 6-en-10 derrière l’arc pour 21 points tandis que Clarkson a marqué 22 points sur le banc sur un tir à 3 points de 4 en 9 en tant que Jazz (44-15), premier de la NBA en 3 points. et tenté par match, est allé 17-pour-46 de profondeur.

L’Utah a devancé les Rockets (15-44) de toutes les manières imaginables, mais le tir à 3 points a résonné lorsque Houston a tiré 10 en 49 sur 3s.

Bojan Bogdanovic a marqué 14 points et a frappé trois 3 tandis que Georges Niang a récolté 13 points et trois 3 sur le banc.

Rudy Gobert ne faisait pas partie du barrage de 3 points pour l’Utah mais a terminé avec 19 points, 18 rebonds et deux tirs bloqués. Wall a mené les Rockets avec 21 points et six passes tandis que Wood a récolté 16 points et huit planches.

Memphis Grizzlies 105-117 Los Angeles Clippers

















Jouant en désavantage numérique et traînant jusqu’à 18 points, les Los Angeles Clippers ont riposté pour remporter une victoire de 117-105 sur les Memphis Grizzlies en visite.

Luke Kennard a mené Los Angeles avec 28 points, un sommet de la saison, et il a réussi sept rebonds. Marcus Morris Sr. a contribué 25 points. Terance Mann a totalisé 19 points, sept passes et six rebonds, et Ivica Zubac a ajouté 18 points et sept tableaux.

Les Clippers (42-19) ont terminé avec quatre de leurs cinq partants à deux chiffres. Los Angeles a remporté sa troisième victoire consécutive et a remporté une 10e victoire en 11 matchs.

Ja Morant a rythmé les Grizzlies (29-28) avec 22 points et quatre passes. Jaren Jackson Jr. a marqué 15 points, Kyle Anderson en a ajouté 12 et Desmond Bane a marqué 10 points alors que Memphis est tombé à 2-2 lors d’un voyage sur la route de sept matchs.

Jackson faisait sa première apparition dans un match depuis août dernier. Il n’avait pas joué depuis qu’il avait subi un ménisque déchiré à la fin de la saison dans son genou gauche qui avait nécessité une intervention chirurgicale dans la bulle de la NBA dans la région d’Orlando l’année dernière.

Detroit Pistons 117-127 Dallas Mavericks

















Luka Doncic est venu à une passe d’un triple-double avec 30 points et 10 rebonds, Jalen Brunson est sorti du banc pour ajouter 20 points, et l’hôte Dallas Mavericks s’est retiré d’un dérapage avec une défaite 127-117 des Detroit Pistons.

Les Mavericks (31-26) sont entrés dans le match de mercredi avec des défaites dans quatre de leurs cinq matchs précédents, y compris les deux premiers à commencer leur homestand de cinq matchs.

















Kristaps Porzingis a marqué 19 points pour Dallas, Josh Richardson en a ajouté 12, Dorian Finney-Smith en a inscrit 11 et Tim Hardaway Jr. a inscrit 15 points sur le banc. Les Mavericks ont perdu Maxi Kleber à une blessure apparente au bas du dos après avoir attiré une charge en première mi-temps.

Detroit a été traîné par pas moins de 17 points au quatrième quart, mais a tiré à moins de huit sur deux lancers francs de Cory Joseph avec 3:26 à jouer. Joseph a égalé un sommet de la saison avec 24 points et Jerami Grant a mené les Pistons avec 26 points.

Mason Plumlee a récolté 16 rebonds, le sommet du match, avec 13 points. Wayne Ellington et Saddiq Bey ont ajouté 11 points dans la défaite.

Minnesota Timberwolves 125-128 Sacramento Kings

















Buddy Hield a percé le feu vert à 3 points avec 8,8 secondes à jouer alors que l’hôte Sacramento Kings a remporté une victoire de 128-125 sur les Timberwolves du Minnesota pour sauver le deuxième match d’un dos à dos entre les équipes.

De’Aaron Fox a récolté 30 points et sept passes décisives et Hield a réussi sept trois points dans le cadre d’un effort de 29 points alors que les Kings (24-35) l’ont emporté pour la deuxième fois au cours des 12 derniers matchs. Sacramento a battu les Timberwolves 26-12 en finale 5:48.

Karl-Anthony Towns a marqué 26 points et la réserve Naz Reid a ajouté 24 sur 11 tirs sur 15 alors que les Timberwolves (16-44) n’ont pas réussi à remporter consécutivement des victoires consécutives après avoir remporté leurs deux premiers matchs de la saison.

Le dernier pointeur de Hield a donné aux Kings un avantage de 126-125 et Fox a ajouté deux lancers francs à 1,4 seconde de la fin. La dernière chance du Minnesota a été contrecarrée lorsque Damian Jones a sauté pour écarter la passe entrante.

Harrison Barnes a ajouté 22 points, sept passes et six rebonds et Tyrese Haliburton a récolté 16 points pour les Kings.