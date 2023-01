Chris Parry: L’entraîneur de course de Cornouailles qui a sauvé des dizaines de fronts ukrainiens | Nouvelles du monde

Il est difficile d’imaginer la bravoure qu’il faut pour conduire une camionnette dans une zone chaude sur la ligne de front, des tirs d’artillerie explosant tout autour alors que vous essayez d’évacuer autant de personnes que possible.

Chris Parry ne savait pas grand-chose de l’Ukraine avant l’invasion russe en février de l’année dernière, mais dès qu’il a appris la nouvelle de l’invasion, il a su qu’il devait aller aider.

Il a passé des mois à se rendre dans des villages récemment libérés sur certaines des parties les plus dangereuses de la ligne de front où il a sauvé des dizaines, voire des centaines de civils.

La confirmation de sa mort mardi intervient après que lui et son compatriote britannique Andrew Bagshaw ont disparu vendredi après être partis pour la ville assiégée de Soledar.

Originaire de Cornouailles, M. Parry, 28 ans, vivait à Cheltenham et travaillait comme entraîneur de course avant la guerre.

Il s’est envolé pour la Pologne, puis a traversé la frontière ukrainienne le 5 mars.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’il charge une camionnette de ravitaillement et parte pour Kharkiv avec quelques autres, empruntant des routes secondaires et à l’affût des soldats russes qui pouvaient être n’importe où.

“C’était une ville fantôme”, a-t-il déclaré à Sky News en novembre.

“Nous roulions sur l’autoroute principale vers Kharkiv depuis le sud et je me souviens avoir croisé un char à l’arrière d’un camion dans des conditions de blizzard.

“Et il n’y avait personne d’autre sur la route – et c’est comme l’équivalent M5 donc c’était très, très particulier.

“Mes compagnons étaient comme” ouais, ça devient un peu effrayant maintenant “.”

Chris a parlé à Sky News en novembre



“J’ai failli tomber en panne lors de mon premier voyage à Kharkiv”

Il a dit que cette première expérience de la vraie guerre était « révélatrice ».

Il a déclaré à Sky News en novembre : “J’y repense avec beaucoup d’émotion parce que c’était une si grande aventure.

“Nous avons tellement tombé en panne et nous avons eu tellement de problèmes à cause des conditions de la route, nous nous sommes retrouvés coincés dans la neige, j’ai failli tomber.

“Beaucoup de choses se sont produites, mais nous avons survécu et c’est la chose la plus importante.”

Il semble que là où la bataille était la plus chaude, c’est là que Chris se dirigeait, déterminé à sauver autant de personnes que possible.

Il a effectué des évacuations hors de Severodonetsk alors que les forces russes se rapprochaient, faisant sortir les gens de la ville assiégée avant qu’elle ne tombe finalement en juin.

“Cela se faisait bombarder toutes les minutes environ”, a-t-il déclaré.

“Nous étions bombardés par l’artillerie… ils nous surveillaient”

Le moment est finalement venu où il a pris la décision difficile de dire à ses parents qu’il travaillait en Ukraine depuis des semaines, et non en Pologne comme ils l’avaient pensé.

Il ne voulait pas les inquiéter plus qu’il n’en avait besoin, mais il voulait aussi raconter son histoire pour faire connaître ce qui se passait en Ukraine et comment les gens pouvaient aider.

Dans les jours qui ont suivi sa disparition, sa famille a loué sa compassion et sa sollicitude envers les autres, et a exprimé sa fierté pour ce qu’il faisait.

S’adressant à Sky News à propos d’une évacuation notable dans un village à l’est de Lyman en novembre, il a décrit le moment effrayant sur lequel ils ont été tirés par les forces russes.

“Nous étions bombardés par l’artillerie parce qu’ils nous surveillaient avec un drone, puis attendaient que nous nous garions, puis ils avaient une minute ou deux pour essayer de nous frapper.

“Nous avons été souvent touchés par cela. Courir vers la voiture avec des gens, essayer de monter dans la voiture puis repartir dès que possible était assez élevé sur la liste des priorités.”

Sauver une famille qui vivait dans un sous-sol depuis des mois

Dans une autre opération, il a décrit comment lui et son équipe ont sauvé une famille qui s’était réfugiée pendant des mois.

“J’ai ramassé une femme et elle avait quatre jeunes enfants âgés de 5 à 12 ans, et ils vivaient dans leur sous-sol sous occupation depuis mars.

“Son mari avait été enlevé par les Russes, alors bien sûr, ils sont extrêmement inquiets pour lui.

“Nous les avons finalement mis en sécurité. Dans la voiture, ils pleuraient, juste terrifiés.

“Mais quand ils sont venus ici et qu’ils sont sortis et que nous leur avons donné un lit et que les lumières sont allumées, ils m’ont fait un gros câlin – ils sont juste submergés de joie mais aussi en même temps, c’est à ce moment-là que le choc les frappe vraiment.

“Parce qu’il n’y a plus de frange, ils sont en sécurité et c’est un peu fini. Mais ils ont tout laissé derrière eux.”