Chris Parry et Andrew Bagshaw: des ressortissants britanniques ont été tués lors d’une “tentative d’évacuation humanitaire de Soledar”, selon un communiqué de famille | Nouvelles du monde

Deux ressortissants britanniques ont été tués alors qu’ils tentaient une “évacuation humanitaire” de la ville ukrainienne de Soledar, selon un communiqué de la famille.

Chris Parry et son collègue Andrew Bagshaw ont été portés disparus le 7 janvier.

Une déclaration publiée au nom de la famille de M. Parry a déclaré: “Sa détermination désintéressée à aider les personnes âgées, jeunes et défavorisées là-bas nous a rendus, ainsi que sa grande famille, extrêmement fiers.

“Nous n’aurions jamais imaginé dire au revoir à Chris alors qu’il avait une vie aussi remplie devant lui. C’était un fils attentionné, un frère fantastique, un meilleur ami pour tant de personnes et un partenaire aimant pour Olga.

“Il s’est retrouvé attiré par l’Ukraine en mars dans son heure la plus sombre au début de l’invasion russe et a aidé ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés.

“Il est impossible de dire à quel point il nous manquera, mais il restera à jamais dans nos cœurs.”

Monsieur Parry a précédemment parlé à Sky News de son temps à évacuer des personnes près de la ligne de frontsouvent dans des conditions effrayantes alors que l’artillerie russe bombardait les positions ukrainiennes.

Originaire de Cornouailles, il travaillait comme entraîneur de course à pied à Cheltenham lorsque la Russie a envahi le 24 février de l’année dernière.

Il a dit à Sky News qu’il savait qu’il devait aller aider.

Ses actions audacieuses sur la ligne de front l’ont amené à évacuer les habitants de la ville assiégée de Severodonetsk avant sa chute en juin et à opérer plus tard à l’est de Lyman.