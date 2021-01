CHRIS Packham a déclaré que la famille royale devait «grandir» pour soutenir la chasse au trophée dans un nouveau documentaire sur la nature.

Le présentateur de 59 ans – qui sera de retour sur nos écrans pour animer Winterwatch cette semaine – est un fervent défenseur des droits des animaux.

Chris relance sa campagne pour interdire l’importation de trophées de chasse au Royaume-Uni et a appelé les Royals à le soutenir.

Et ce malgré le fait qu’en 2016, le prince William a admis qu’il était en faveur de la chasse au trophée dans les bonnes circonstances, expliquant: « il y a une place pour la chasse commerciale en Afrique comme dans le monde ».

Interrogé sur la famille royale et sa position sur la question, Chris a déclaré: «Nous avons tous changé nos comportements au cours de notre vie, il s’agit de grandir.

«Nous changeons d’avis au fur et à mesure que les choses changent autour de nous. Je pense que nous devons voir la famille royale passer par un processus similaire. Quand ils font des choses comme aider à éliminer la stigmatisation de la santé mentale ou aider les anciens combattants handicapés, cela a été phénoménal. «

Il a poursuivi: «En ce qui concerne l’environnement, ils sont, comme le reste d’entre nous, dans un processus d’apprentissage, et nous devons les encourager à le faire, célébrer les choses qu’ils font bien et signaler les choses qu’ils se trompent , afin qu’ils puissent continuer à progresser. Ils peuvent être de précieux ambassadeurs.

«Nous devons les encourager à continuer dans cette voie. Ce que je dirais à la famille royale – continuez à apprendre, continuez à prendre des conseils, continuez à mettre à jour vos idées, continuez à vous moderniser et chaque message que vous enverrez continuera à faire une différence. Cela ne peut être qu’une bonne chose.

Au Royaume-Uni, seul l’abattage du blaireau est autorisé sous licence, dans des zones et des délais déterminés, dans l’espoir de contrôler la propagation de la tuberculose bovine.

Cependant, il y a un débat sur la façon dont les blaireaux contribuent réellement à la propagation de la maladie au bétail et à d’autres animaux sauvages, et un certain nombre d’associations animales – y compris The Wildlife Trust – demandent au gouvernement de mettre fin à l’abattage.

Pendant ce temps, des appels ont été lancés pour que l’abattage localisé des cerfs soit porté après que le nombre soit passé à deux millions, ce qui risquerait de causer des dommages accrus aux cultures, aux forêts et aux oiseaux dans les zones où ils sont répandus, mais rien n’a été introduit par la loi à ce jour.

Chris a fait les commentaires avant son prochain projet, racontant Cecil: Le Roi Lion, qui lancera la Big Cat Week de Nat Geo le mois prochain.

Cecil était un lion de 13 ans qui a été tué par un chasseur de gros gibier américain au Zimbabwe en 2015 alors qu’il faisait l’objet d’un programme de recherche de l’Université d’Oxford.

Chris a déclaré: « Comme beaucoup d’autres personnes, j’étais en colère contre ce qui est arrivé à Cecil.

«J’ai été étonné qu’un animal qui faisait partie d’une étude scientifique ait été tué de cette manière. Pour beaucoup de gens, c’était extrêmement choquant.

Cecil: Le Roi Lion fait partie de la Big Cat Week de Nat Geo Wild qui commence le 1er février. Winterwatch commence sur BBC One à 20 heures le mardi 19 janvier.