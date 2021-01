Chris Packham de WINTERWATCH a été brutalement arrêté par sa belle-fille Megan McCubbin après avoir fait une blague de toilette très grossière.

Au cours de l’épisode d’hier soir de l’émission BBC Two, le duo de présentateurs a discuté d’une nouvelle expérience qu’ils ont mise en place pour essayer de voir comment les souris sauvages traquent la nourriture.

Mais Megan n’a pas été impressionnée par le partage excessif de son beau-père sur ses habitudes de toilette pendant le segment.

Chris a rappelé aux fans qu’ils avaient installé des caméras dans la grange l’année dernière pour tester l’intelligence d’un groupe de souris.

Il a plaisanté en disant qu’une souris a imité le film classique d’Indiana Jones alors qu’elle se faufilait sous une porte et utilisait sa queue pour renverser un chapeau.

Et cet hiver, une des souris a reconstitué une scène à succès une fois de plus.

Cette fois-ci, ils ont installé des caméras pour encourager les animaux à explorer un tube en y mettant des noix.

Chris a déclaré aux téléspectateurs: « Ici, vous voyez une souris en bois entrer, trouve la noix et, bien sûr, fait ce qu’elle fait toujours, la retire pour l’encaisser.

«Ils explorent cela depuis plusieurs jours, renforçant leur confiance comme ils doivent le faire …

« Mais je dois vous dire, cette souris est sur le point d’imiter un autre film classique … Je me demande ce que cela pourrait être étant donné qu’il y a un U-Bend ici? Où trouve-t-on généralement un U-Bend dans nos maisons?

« Bien derrière les toilettes. »

Megan rigola: « C’est le dernier endroit où on s’attend à ce que ça se termine! »

Chris a plaisanté: « Vous savez ce que je vais dire, c’est pour cela que vous payez vos frais de licence! Oui. Une souris en bois imitant Train Spotting uniquement sur les gens de Winterwatch! »

Megan a poursuivi en expliquant que la souris utilisait son nez et ses moustaches pour renifler le « bon buffet de cacahuètes » qu’ils laissaient de côté pour qu’elle grignote.

Cependant, la souris ne pouvait rien voir car la grange était noire, mais elle pouvait sentir les délicieuses friandises.

Alors que la souris réfléchissait à ce qu’il fallait faire, Megan expliqua: « Elle a un peu un regard, elle redescend, elle remonte, elle a de nouveau un regard. »

Chris a poursuivi: « Il est assez réticent à quitter le siège des toilettes, n’est-ce pas? J’ai eu ce problème au fil des ans, quand je mangeais des fruits de mer. N’y allons pas … »

Megan a rapidement fait taire son beau-père et a dit: « D’accord, non, non. »

Les animaux ont rapidement compris ce qu’il fallait faire pour obtenir les noix et ils se sont retrouvés avec des souris assez heureuses et pleines à la fin.

Bien que Megan n’ait pas trouvé les commentaires de son beau-père particulièrement drôles, de nombreux téléspectateurs l’ont fait.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « Profitant de #Winterwatch ce soir. La souris et les toilettes Vous êtes en feu ce soir, @ChrisGPackham. »

Un autre a déclaré: « Chris Packham est sans aucun doute l’un des présentateurs d’animaux sauvages les plus naturels, fascinants et intéressants à la télévision. # Winterwatch # bbcwinterwatch # bbcwildwife @ ChrisGPackham »

Un troisième a ajouté: « profiter pleinement de #Winterwatch de cette année, j’adore les segments Chris et Megans. Ils sont un plaisir à regarder. »

Un quatrième tweeté: « #Winterwatch @ChrisGPackham @MeganMcCubbin Scène de toilettes Trainspotting Mouse », aux côtés d’un emoji riant.

L’embarras de Megan survient juste un jour après avoir été laissée le visage rouge alors qu’elle luttait pour faire exploser un ballon lors d’une démo en direct bâclée.

Regardez le prochain épisode de Winterwatch ce soir sur BBC Two à 20h00.