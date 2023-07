Chris Packham de Springwatches contraint d’appeler à nouveau la police après que sa partenaire et sa belle-fille aient été ciblées par des trolls

Chris Packham de SPRINGWATCH a été contraint d’appeler à nouveau la police après que son partenaire et sa belle-fille aient été victimes d’un vil trolling.

Furious Chris a décrit le tweet qui a été envoyé à Charlotte Corney, 47 ans, et Megan McCubbin, 28 ans, comme « racial, raciste et xénophobe ».

AFP

Chris Packham et sa partenaire Charlotte Corney ont tous deux été victimes de trolling en ligne vicieux[/caption]

Le naturiste, qui est actuellement harcelé pour son soutien aux manifestants de Just Stop Oil, a déclaré qu’il avait de la chance que sa famille soit « robuste ».

Chris a déclaré au Mirror : « Le contenu du tweet concernait la violence envers les femmes et il était également racial, raciste et xénophobe.

« J’ai de la chance que Charlotte et Megan soient devenues robustes et comprennent que je ne peux pas arrêter de faire ce que je fais, nous avons donc dû apprendre à faire face à ce type d’abus, car cela ne fera que continuer et empirer. »

Charlotte est propriétaire du Wildheart Animal Sanctuary et Megan, qui est la fille de Jo McCubbin, est zoologiste et présentatrice de télévision.

Chris a été pris pour cible par des criminels qui ont placé une voiture piégée devant son domicile lors d’un incendie criminel en octobre 2021.

Le Land Rover a explosé et mis le feu aux portes et à la clôture de sa maison de New Forest. Depuis, il a fait transformer la clôture endommagée en table basse en signe de défi.

Au milieu de la haine dont il fait l’objet, sa carrière a fait un énorme pas en avant.

Il suit les traces de David Attenborough et est maintenant le nouveau présentateur de BBC’s Earth.

Dans le documentaire sur la nature, il explore les dangers de la crise climatique et dans sa vie personnelle, il soutient l’appel contre l’activiste condamné de Just Stop Oil, Marcus Decker, 34 ans.

Il a visité le HMP Highpoint la semaine dernière, où Marcus est emprisonné pendant deux ans et sept mois pour avoir escaladé un pont sur le Dartford Crossing l’année dernière.

Chris, qui a protesté pour que le gouvernement fasse quelque chose pour remédier à l’état environnemental mondial, a qualifié la phrase de Decker de « draconienne ».

Il a déclaré qu’il pensait qu’il était « extrêmement injuste » que Decker ait été condamné à « une si longue peine ».

«Il a été essentiellement victime d’un système qui tente de réprimer notre droit humain à manifester et c’est un précédent très dangereux. Il en est devenu un symbole totémique », a ajouté Chris.

Chris a dit à quel point il s’inquiétait pour l’avenir de sa belle-fille, avec la mère de laquelle il était en couple depuis dix ans.

Il s’inquiète de ce à quoi ressemblera le climat au cours des prochaines décennies, soulignant que les températures de la mer autour du Royaume-Uni ont « explosé ».

Bbc

Sa belle-fille Megan a également été attaquée par des trolls en ligne[/caption] BBC NHU/Jack Tunnicliffe

Chris est dans la vie de Megan depuis qu’elle est toute petite et ils se présentent maintenant ensemble[/caption]