Chris Packham de Springwatch riposte aux trolls grossiers en les exhortant à signaler les erreurs de « manière polie » après une erreur

Chris Packham de SPRINGWATCH a balayé les trolls de l’émission ce soir alors qu’il s’excusait pour une erreur dans l’émission.

Les téléspectateurs sont restés hystériques lorsque l’animateur de l’émission a dit aux guerriers du clavier de trouver un « moyen poli » de signaler les erreurs.

6 Chris Packham s’est excusé pour une erreur sur Springwatch

« Nous devons reconnaître une petite erreur que nous avons commise la semaine dernière », a expliqué Chris.

« Nous avons déduit dans l’un de nos films que les chevaux ruminaient et qu’ils étaient des ruminants.

« Eh bien, nous savions qu’ils ne l’étaient pas bien sûr, c’était quelque chose qui était un incident dans le montage lorsque nous avons changé le film. »

Alors qu’il s’excusait, Chris a également partagé un message spécial pour les trolls grossiers.

6 Mais il a dit aux trolls grossiers de reculer

« Nous aimons être corrigés et je lèverai toujours la main et dirai: » nous nous sommes trompés « », a-t-il déclaré.

« Mais nous aimons être corrigés de manière polie, gardez cela à l’esprit. »

Les téléspectateurs se sont précipités sur Twitter pour féliciter Chris et sa gifle « brillante ».

Chris traînant poliment les hashtag trolls <3 #Springwatch – AJ ‘Deux Jags’ 💉 (@uisgebeatha) 8 juin 2021

@BBCSpringwatch comment quelqu’un peut-il être impoli avec Springwatch ? — Rendez à César ce qui est César. (@1Riboid007) 8 juin 2021

Haha😂🤣 Brillant de @ChrisGPackham invitant les dullards à la traîne à se rendre dans un endroit sombre de la manière la plus polie #springwatch @BBCSpringwatch – Scott Mackay (@McClueless) 8 juin 2021

Springwatch a un énorme succès et tandis que les téléspectateurs se connectent à la faune, ils reçoivent souvent une dose de comédie de la part des animateurs de l’émission.

La semaine dernière, Michaela Strachan a fait une blague sur le poids de Chris.

6 Michaela a mis le pied dedans en faisant accidentellement un travail sur le poids de Chris

Ils ont regardé un clip d’une mère oiseau nourrissant ses poussins d’un campagnol, le présentateur encourageant les oisillons à tout manger.

Chris a dit que c’était comme si un parent essayait de nourrir un enfant avec quelque chose dont il ne voulait pas, en disant: « Nous avons été élevés pour ne jamais gaspiller de nourriture, alors vous le mangez vous-même. »

Michaela a répondu: « Rien n’a changé. »

Chris a poursuivi en révélant comment il ferait en sorte que sa belle-fille Megan McCubbin mange sa nourriture.

6 Elle a essayé de s’expliquer

Il a dit: « Toute la nourriture qu’elle n’a pas mangée [I would] et j’ai juste pris beaucoup de poids. »

« Oui, comme je l’ai dit, rien n’a changé », a répondu Michaela – mais a essayé d’expliquer qu’il ne s’agissait pas de son poids.

« Non, non, non, je veux t’en tenir à ça, » répondit Chris.

« Qu’est-ce que tu essayes de dire? »

6 Mais Chris ne le laisserait pas partir

Michaela a expliqué qu’elle voulait dire que Chris aime toujours manger la nourriture des autres, s’exclamant : « Laisse tomber ! »

Chris a ajouté : « Mon poids n’a pas beaucoup changé depuis longtemps. 80 kilogrammes en moyenne la plupart du temps. »

Le couple a ensuite regardé des images d’oiseaux dans leurs nids, mais Chris n’a pas pu s’empêcher de reprendre son poids.

Il a déclaré: « Parfois, je suis tombé à 75 kilogrammes. Si je fais beaucoup d’exercice, je descends à 75 kilogrammes, ce qui n’est pas mal pour un mec de mon âge, je dois vous dire . »

6 Chris a insisté sur le fait qu’il était en bonne forme

Michaela a répondu: « Tu es en forme, Chris. »

Chris a décroché un dernier empannage ludique à Michaela à la fin du spectacle.

Il a sorti son téléphone et lui a dit: « Michaela, truc de fitness personnel. 72,5 kilogrammes. Tu ne peux pas discuter avec ça. »

Springwatch continue demain soir à 20h sur BBC TWO