Chris Packham a appelé à une enquête policière sur ITV à la suite d’informations selon lesquelles je suis une célébrité … Get Me Out Of Here a introduit des écrevisses exotiques envahissantes au Pays de Galles pendant le tournage.

Le présentateur de la BBC Springwatch a déclaré que les écrevisses turques « envahissantes » pourraient signifier un « désastre » pour les écrevisses à pattes blanches britanniques – alors que l’espèce exotique dépasse son homologue indigène pour les ressources.

Les crustacés d’eau douce ont été utilisés dans l’épisode cinq pour effrayer les célébrités fatiguées séjournant au château de Gwrych, dans le nord du Pays de Galles, lieu du spectacle de cette année.

Le programme ITV est normalement tourné en Australie où les insectes, les reptiles et les rongeurs sont utilisés pour terrifier les célébrités dans divers défis.

Mais cette année, en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus, il a été décidé que le domaine de 250 acres au Pays de Galles devrait être utilisé à la place.

Chris Packham (photo) a appelé à une enquête policière sur ITV à la suite d’informations selon lesquelles je suis une célébrité … Get Me Out Of Here a introduit des écrevisses exotiques envahissantes au Pays de Galles pendant le tournage

Pour le premier essai de Mo Farah, il a dû mettre la main dans une cavité de mur sombre pleine d’écrevisses pour obtenir une étoile.

L’émission a utilisé des écrevisses turques – ou Astacus leptodactylus – dans son cinquième épisode, selon une enquête de Buglife.

Pour le premier essai de Mo Farah, il a dû mettre la main dans une cavité de mur sombre pleine d’écrevisses pour obtenir une étoile.

Les écologistes craignent que les créatures se soient échappées dans la nature, provoquant des ravages dans la campagne environnante.

Que sont les écrevisses turques et sont-elles nocives pour les espèces britanniques? Les écrevisses turques – ou Astacus leptodactylus – ne sont pas originaires de Grande-Bretagne mais peuvent être trouvées dans tout le pays après avoir été introduites par les vendeurs de poisson dans les années 1970. Ils ont été introduits en Europe centrale au 19ème siècle et ne sont pas naturellement présents au Royaume-Uni. Ils atteignent jusqu’à 12 pouces de long, sont généralement de couleur jaune pâle ou verte et sont connus pour leurs longues griffes droites. Écrevisse turque – ou Astacus leptodactylus Leurs griffes – qui ressemblent à des doigts minces – donnent à l’espèce un autre nom, des écrevisses à griffes étroites. Ils peuvent rivaliser avec les écrevisses britanniques à pattes blanches pour la nourriture – y compris les plantes aquatiques et les petits invertébrés. Leur régime alimentaire signifie qu’ils pourraient également affecter la vie des plantes indigènes britanniques.

La libération des créatures est une infraction en vertu de la Wildlife and Countryside Act – à moins que les propriétaires aient la permission.

Mais le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a confirmé que I’m A Celebrity n’avait pas reçu de licence pour garder les écrevisses.

La libération illégale des écrevisses serait désastreuse pour les écrevisses à pattes blanches britanniques, qui ont déjà été durement touchées par l’introduction d’autres espèces étrangères.

M. Packham a déclaré au Daily Telegraph: « Nous prenons actuellement très au sérieux les espèces envahissantes pour des raisons évidentes.

«Ils coûtent au pays des millions, voire des milliards de livres chaque année, et les animaux et les agents pathogènes qu’ils transportent se posent de plus en plus de problèmes.

« Donc, dans le cas des écrevisses, nous avons déjà eu une catastrophe au Royaume-Uni, nos espèces indigènes étant affectées négativement par des écrevisses exotiques, donc la dernière chose dont nous avons besoin est un autre type de catastrophe là-bas. »

Il a appelé la police du nord du Pays de Galles à enquêter sur l’utilisation d’écrevisses – et a exhorté ITV à cesser d’utiliser des animaux pour se divertir à l’avenir.

La police a déjà ouvert une enquête sur I’m A Celebrity suite à une plainte du collègue Springwatch de M. Packham, Iolo Williams.

Il a déclaré que les cafards, les asticots, les araignées et les vers pourraient détruire l’habitat entourant le château de Gwrych.

Il a été révélé que des agents de la criminalité rurale cherchaient à savoir si des animaux non indigènes auraient pu s’échapper pendant le tournage à la suite d’une plainte du présentateur de télévision et naturaliste M. Williams.

Il a décrit cela comme une « folie » de verser des milliers de cafards sur un concurrent parce qu’il n’y avait aucun espoir de récupérer chacun d’entre eux.

«Je ne sais pas quelles espèces ils libèrent, mais je peux vous dire qu’ils ne sont pas indigènes. Nous n’avons pas ces cafards ici au Royaume-Uni et nous n’en avons certainement pas dans le nord du Pays de Galles. Dit Williams.

« Il va y avoir des cafards dans tous les coins et recoins de leur corps, vous allez me dire que chacun d’entre eux est trouvé immédiatement? Bien sûr que non.

À l’époque, ITV a déclaré qu’elle n’utilisait que des espèces non invasives et que tous les animaux avaient été collectés après le tournage.

Les crustacés d’eau douce ont été utilisés dans l’épisode cinq pour effrayer les célébrités fatiguées séjournant au château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles, le lieu de cette année I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here (présentateurs Ant et Dec, sur la photo)

Le programme ITV est normalement tourné en Australie où les insectes, les reptiles et les rongeurs sont utilisés pour terrifier les célébrités dans divers défis. Mais cette année, en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus, il a été décidé que le domaine de 250 acres au Pays de Galles (photo) devrait être utilisé à la place

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Tous nos insectes sont gardés dans la zone de tournage.

«Nous avons un système de grille dans lequel les insectes tombent pour permettre la collecte après le tournage.

« Les concurrents de la série se secouent également au-dessus d’une grille après le tournage pour collecter tous les insectes. »

ITV a été contacté pour commenter la question des écrevisses.