Chris Packham annonce une nouvelle émission télévisée granuleuse – et ses mondes loin de Springwatch

Chris Packham a partagé les détails d’un nouveau projet loin de Springwatch – et c’est surprenant.

Chris Packham est bien connu pour être un conférencier passionné de la faune et un naturaliste expert, mais il a d’autres domaines d’intérêt.

Chris a révélé qu'il avait un autre spectacle à venir et ses mondes loin de Springwatch

La personnalité de la télévision a révélé qu’il avait bientôt une autre émission sur l’autisme, dont il a été diagnostiqué dans la quarantaine.

L’homme de 61 ans qui présente le populaire programme factuel de la BBC, Springwatch ainsi que les émissions dérivées d’automne et d’hiver sensibilisera au handicap dans la nouvelle émission télévisée granuleuse.

Il a expliqué que le programme détaillerait les expériences des personnes vivant avec l’autisme et a déclaré qu’il pourrait aider à “améliorer les choses pour tout le monde”.

“Je viens de terminer une série sur l’autisme”, a-t-il déclaré à Express.co.uk.

La série sera un « en deux parties pour la BBC qui sortira après Noël, a partagé Chris.

Parlant de l’émission, il a déclaré : « J’ai travaillé avec des personnes autistes pour leur permettre de représenter leur expérience autistique afin que le spectateur puisse mieux comprendre à quoi cela ressemble dans certains aspects de leur vie et encore une fois, c’est s’est très bien passé.

Chris a partagé que la nouvelle série est en train de “se rassembler” et il pense que ce sera “le meilleur de la radiodiffusion de service public”.

Il a ajouté qu’il s’agirait de “donner une plate-forme à ces personnes” pour exprimer à quoi “ressemble leur monde”. Chris espère que les autres « auront une meilleure compréhension » et que les choses « s’amélioreront pour tout le monde ».

Parlant de la sensibilisation à l’autisme, Chris a expliqué : « Nous voyons beaucoup d’hommes plus jeunes qui sont diagnostiqués plus tôt, beaucoup plus. Les femmes sont meilleures pour le cacher, et le cacher, c’est ce que nous faisons tous.

L’expert de la faune a admis qu’il avait caché son handicap pendant la “meilleure partie” de sa vie, jusqu’à ce qu’il soit finalement diagnostiqué à 40 ans.

Le présentateur de la BBC a avoué : “Nous le cachons pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir nous déplacer dans la société d’une manière “normale”, mais cela a un coût élevé et en particulier pour ces jeunes femmes.

L’un des programmes auxquels Chris participera vise essentiellement à s’assurer que le handicap n’est pas compris comme « une condition réservée aux hommes ».

Il a conclu: “C’est aussi une condition féminine et nous devons d’abord concentrer beaucoup plus d’efforts sur les jeunes femmes, les diagnostiquer et ensuite, bien sûr, leur fournir le soutien dont elles ont besoin.”

Chris a partagé que la série sera un "deux parties pour la BBC parlant de l'autisme qui sortira après Noël"