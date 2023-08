Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Chris Packham a accusé Rishi Sunak d’utiliser l’environnement comme un « football politique » alors qu’il lance un avertissement sévère au programme pétrolier et maritime « étonnant et décevant » du gouvernement.

Le présentateur et naturaliste de la faune a donné aux principaux partis politiques un ultimatum pour cesser de sanctionner les futures licences de pétrole et de gaz ou risquer de perdre des voix dans une nouvelle campagne qu’il lance aujourd’hui.

Se tenant avec défi devant le siège du bureau du parti à Londres, il a tenu des affiches disant : « Si vous n’incluez pas une affirmation sans ambiguïté selon laquelle vous n’autoriserez aucune future licence de pétrole et de gaz et cesserez immédiatement les subventions aux sociétés pétrolières et gazières dans votre manifeste, vous ne pas obtenir mon vote.

Chris Packham accuse le gouvernement de jouer au « football politique » avec des politiques vertes alors qu’il lance une nouvelle campagne (Fourni)

M. Packham, qui a reçu un CBE en 2019 pour ses services à la conservation de la nature, est passé à l’action après que le Premier ministre a annoncé qu’il accorderait 100 nouvelles licences d’exploration pétrolière et gazière.

S’adressant au IndépendantM. Packham a déclaré : « Sunak a déclaré qu’il offrait au pays la sécurité énergétique, mais il n’offrait aucune sécurité à la race humaine.

« Nous vivons une période où nous avons vu l’Europe brûler, des inondations catastrophiques. Le changement climatique est venu se percher.

Il a ajouté: «Le seul conseil primordial, simple et unique que les scientifiques nous ont donné est que nous devons nous éloigner de notre dépendance aux combustibles fossiles et travailler vers les énergies renouvelables.

« Mais au lieu de cela, nous continuons avec des affaires audacieuses et mauvaises. »

Jeudi, des militants de Greenpeace sont montés sur le toit de la maison de M. Sunak et ont suspendu un tissu noir pour protester contre sa décision de prolonger les licences pétrolières et gazières.

Les militants de Greenpeace sur le toit de la maison du Premier ministre Rishi Sunak dans le North Yorkshire ont maintenant été libérés sous caution (fil de sonorisation)

Le Premier ministre a déclaré qu’il soutenait l’industrie pétrolière et gazière de la mer du Nord pour « rendre la Grande-Bretagne plus indépendante sur le plan énergétique » et a déclaré que les nouvelles licences réduiraient l’empreinte carbone de la Grande-Bretagne, car la production nationale n’est responsable que d’un quart des émissions de gaz naturel liquéfié importé. .

Mais M. Packham a critiqué cette décision comme « un horrible court-termisme » et a déclaré que la décision allait à l’encontre des conseils des climatologues, des Nations Unies et du propre comité gouvernemental sur le changement climatique.

Rishi Sunak joue au « football politique » avec l’environnement, a déclaré M. Packham (Daniel Leal – Piscine WPA/Getty Images)

« Nous avons vu beaucoup de va-et-vient politiques depuis le résultat des élections partielles à Uxbridge sur l’environnement », a-t-il déclaré. « Le gouvernement semble être sur le point de rejeter de nombreuses politiques vertes car il utilise l’environnement comme un ballon de football politique alors qu’il se bouscule pour les votes. Mais il ne s’agit pas de votes, il s’agit de la vie sur terre.

Le présentateur a invité le public à participer à sa manifestation « pacifique, démocratique » en personne ou sur les réseaux sociaux en imprimant ou en téléchargeant ses affiches.

Il a dit: « Vous pouvez l’afficher par la poste, vous pouvez l’afficher dans votre fenêtre, vous pouvez l’afficher dans la boîte aux lettres de votre bureau de parti ou aller en caractères gras et l’afficher sur votre poitrine! »

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a déclaré que l’engagement pour de nouvelles licences pétrolières et gazières « fera progresser notre indépendance énergétique et notre économie pour des générations ».

Il a déclaré dans un communiqué : « Suite à l’invasion barbare de l’Ukraine par Poutine, notre sécurité énergétique est plus importante que jamais. La mer du Nord est au cœur de notre plan visant à alimenter la Grande-Bretagne à partir de la Grande-Bretagne afin que des tyrans comme Poutine ne puissent plus jamais utiliser l’énergie comme arme pour nous faire chanter.