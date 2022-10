Chris Olave reçoit un accessoire de verges, un accessoire de touché pour le match des Saints de dimanche contre les Seahawks de Seattle – Shaw Local

Les accessoires de joueur pour le receveur recrue de la Nouvelle-Orléans Chris Olave dimanche contre les Seahawks de Seattle sont disponibles sur Césars Sportsbook. Les nouveaux parieurs de l’Illinois peuvent profiter du code promotionnel pour les nouveaux utilisateurs de Caesars en vous inscrivant ici. Les Saints affrontent les Seahawks à midi central sur Fox.

Chris Olave joueur recevant, accessoires de touché

Soutenir Plus de En dessous de Chances Nombre total de réceptions 5,5 (+116) 5,5 (-160) Total des verges de réception 63,5 (-119) 63,5 (-115) Réception la plus longue 22,5 (-123) 22,5 (-111) Premier buteur de TD +650 Marqueur TD à tout moment +160 Le joueur doit marquer 2 TD ou plus +1000

Tendances Olave :

Olave a effacé 5,5 réceptions une seule fois cette saison, mais il a deux matchs avec 11 cibles et a obtenu 7 cibles la semaine dernière.

Au cours de chacune des trois dernières semaines, Olave a dépassé 63,5 verges sur réception, et sa plus longue réception dans chacun de ces matchs a dépassé 22,5 verges.

Jim Derry dit :

ÉQUIPE À DOMICILE en CAPS

NOUVELLE-ORLÉANS -5,5 au-dessus de Seattle

LORSQUE: Dimanche midi. LE PARI: 11 $ pour gagner 10 $.

La semaine dernière, j’ai dit que les Saints devaient se présenter ou que cette saison était terminée, et ils l’ont fait. Cette semaine est bien différente. Non seulement ils doivent gagner pour garder leurs espoirs d’une saison décente, mais je pense qu’ils doivent gagner largement pour gagner un peu (enfin, beaucoup) de confiance.

Voici ce qui pourrait être ma dernière démonstration de foi dans le Black and Gold.

C’est le début de la semaine, mais il faut penser qu’Andy Dalton fera son deuxième départ consécutif après que le long vol de retour en avion n’aurait pas pu être favorable à Jameis Winston (il a raté l’entraînement de mercredi). (Bien que rassurez-vous, Winston sera de retour là-bas lorsque le personnel médical et Winston lui-même le jugeront capable de le faire.)

La défensive de Seattle n’a pas été très bonne – 28e contre la passe et 29e contre la course – et il semble qu’Alvin Kamara sera à fond dimanche.

Si les Saints ne peuvent pas battre Geno Smith et cette mauvaise défense, alors je ne sais pas sur qui ils vont battre.

PRÉDICTION DE SCORE : Saints 26 (-5), Seahawks 10. (Moins de 46 ans.)