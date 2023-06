Chris Ofili : la critique des Seven Deadly Sins – sacrée, séduisante et sensationnelle

Caux sabots amoureux, charnel et savant, le diable occupe une place prépondérante dans les sept peintures à grande échelle et profondément complexes de Chris Ofili, The Seven Deadly Sins. Autant dieu païen de la fertilité que père du mensonge et de la tentation, le diable, à moitié caché dans les sous-bois, se prélassant à la vue de tous, ou juste humant les fleurs, il – et peut-être parfois elle – est partout. Parfois, nous attrapons juste un reflet de ces cornes nacrées, le bruissement d’une queue serpentante, qui fait son chemin sinueux à travers un monde sensuel d’abondance naturelle et de croissance luxuriante.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Art Hebdomadaire Newsletter hebdomadaire gratuite Votre tour d’horizon hebdomadaire du monde de l’art, esquissant toutes les plus grandes histoires, scandales et expositions « , »newsletterId »: »art-weekly », »successDescription »: »Nous vous enverrons Art Weekly chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Nuances de Fragonard… Le Swing de Chris Ofili. Photographie : Jack Hems/Chris Ofili, avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Victoria Miro

En regardant ces nouvelles peintures d’Ofili, votre œil glisse et dérive, essayant de s’accrocher, mais il continue de glisser et se fait entraîner, attrapé par les courants et les ressacs et traîné. Ofili capte votre vue et vous fait prendre conscience de l’acte de votre propre vision. Bridget Riley le fait aussi, d’une manière très différente. Chaque marque, chaque point ou ligne sinueuse dans la peinture d’Ofili est délibérée, le résultat d’une touche consciente ou d’une série de touches. Chaque centimètre réclame de l’attention. Bien que riches et denses, la plupart de ces œuvres sont finement peintes, presque en transparence, jusqu’à ce que tout à coup, en une qui rappelle Le rococo de Fragonard La Balançoire, il y a un écart par rapport à l’opacité épaisse et coagulée. Les Sept Péchés Capitaux sont des tableaux en constante transition : entre surface et profondeur, figure et feuillage, clair et sombre ; entre mythologie et religion, sacré et profane.

Commencées en 2017 et travaillées à la Barbade et à Trinidad où vit Ofili, les peintures ont toutes été achevées cette année. Ils ne vous frappent pas tous d’un coup. Les membres apparaissent et disparaissent, se plient et s’étendent. Vous ne pouvez jamais vraiment compter les corps. Ils sont laissés incomplets ou entrevus comme des renflements et des extrusions voluptueux, camouflés par des changements constants de toucher et d’application.

Les aigrettes blanches volent à travers l’un, passant entre des paires de pattes élégantes. L’échelle change et change encore. Les âmes tourbillonnent dans un vortex tandis que Pan joue du tuyau. Il y a des palmiers et des fleurs charnelles et des formes de feuilles, des tiges qui se tordent et des vrilles qui serpentent qui me font penser aux sécessionnistes viennois et à Hilma af Klint – si seulement la théosophe visionnaire et abstractionniste avait quitté la Suède, était allée dans les Caraïbes et avait découvert le sexe. Franz Marc est là-dedans (Ofili a longtemps été fasciné par Der Blaue Reiter de Marc et Kandinsky), et William Blake aussi, avec ses esprits et ses anges évanouis, ainsi que ses anatomies étranges.

Ornementation et démesure… La Fontaine de Chris Ofili. Photographie : Jack Hems/Chris Ofili, avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Victoria Miro

Le travail d’Ofili ne cesse de se développer. Aujourd’hui âgé de 54 ans, il fait de l’art toujours reconnaissable, mais il ne s’est pas figé. Une chose en entraînant toujours une autre, de manière inédite. je me rappelle Sigmar Polke, pas seulement à cause de l’utilisation de points par Polke, ou que le peintre allemand a également peint le diable. Ofili, comme Polke, s’intéresse aux états altérés que les peintures pourraient évoquer.

L’ornementation et la démesure visuelle ont toujours figuré dans l’art d’Ofili. Auparavant, il y avait des épingles de carte colorées dans des boules de bouse d’éléphant, des foules de visages découpés avec des cheveux afro, des extraits de porno collé, des dérives de paillettes piégées dans des lacs de résine, des treillis peints et des marquages ​​et motifs répétitifs. Maintenant, il y a des essaims de points et de points peints. Comme les constellations et les lucioles, les rayons cosmiques et les radiations, les points cascadent et montent comme des particules dans l’air et des bulles dans un verre. Ils déluge et blizzard et pétillement, voilant notre vision.

Cela me rappelle comment le monde s’atomise au moment de l’évanouissement, ou lorsque la première ruée d’une drogue entre en jeu. Fantasmagories voluptueuses, narcotiques, symbolistes dans lesquelles la nature est à la fois féconde et corrompue, ces peintures sont parmi les choses les plus séduisantes d’Ofili. jamais fait. Si la vie végétale n’est pas tout à fait bénigne, qu’en est-il des petits visages noirs qui sucent les tiges des fleurs et regardent depuis les marges ? Il y a des moments très étranges ici. Les peintures semblent même un peu dangereuses.

Peut-être Ofili, qui était autrefois un enfant de chœur de Manchester, a-t-il conclu un pacte faustien. Orgueil, cupidité, colère, gourmandise, luxure, envie et paresse : un peintre peut avoir besoin de ces envies pour se lancer et continuer. Ils font tous partie de l’arsenal créatif. Même la paresse a sa place. J’ai le sentiment absolu que ces peintures recèlent des secrets, ce qui est une bonne chose pour tout art. Ils intriguent et séduisent. Je ne suis toujours pas allé au fond d’eux. Peut-être qu’il n’y en a pas.