Chris Noth ne reprendra pas le rôle de Mr Big dans Sex and the City reboot aux côtés de Sarah Jessica Parker

CHRIS Noth ne reprendra pas son rôle de Mr. Big dans le redémarrage Sex and the City aux côtés de Sarah Jessica Parker.

L’acteur de 66 ans a joué le principal intérêt amoureux de Carrie Bradshaw dans la série originale et ses deux films.

Page six a confirmé que Chris ne reprendra pas le célèbre rôle dans le prochain redémarrage de HBO Max.

Big est apparu comme l’intérêt amoureux pour Sarah personnage Carrie au cours des six saisons de l’émission à succès, diffusée sur HBO de 1998 à 2004.

Après une tentative de mariage ratée au début du film de 2008 Sexe et ville, le couple a finalement noué le nœud à la fin du film.

Chris est également apparu dans le film de 2010 Sex and the City 2, où le couple a dû faire face à des difficultés dans leur relation, mais a finalement choisi d’essayer de faire fonctionner leur mariage.

Page Six a également signalé que David Eigenberg ne reviendrait pas pour le redémarrage.

L’acteur est apparu dans la série et les films en tant que personnage de Cynthia Nixon, l’intérêt amoureux de Miranda Hobbes, Steve Brady.

En plus de Sarah et Cynthia, la série originale mettait en vedette Kim Cattrall dans le rôle de Samantha Jones et Kristin Davis dans le rôle de Charlotte York.

Sarah, Cynthia et Kristin reprennent toutes leurs rôles, tandis que Kim a refusé de reprendre le rôle dans le renouveau à venir.

Le refus de Kim de reprendre le rôle est probablement dû à elle querelle publique de plusieurs années avec Sarah.

De retour en 2019, l’actrice a déclaré Courrier quotidien qu’elle ne retournerait «jamais» dans la franchise.

L’actrice de 64 ans a expliqué: «Vous apprenez des leçons de vie et ma leçon est de travailler avec de bonnes personnes et d’essayer de le rendre amusant.»

Le réveil a déjà rencontré des réactions négatives des fans, comme certains ont juré de boycotter le spin-off tant attendu en raison de son accent «f ** king insensitive» sur le pandémie de Coronavirus.

Sarah, 52 ans, a récemment dit Vanity Fair que l’émission s’attaquera à la pandémie, en déclarant: « Je suis convaincu que les écrivains vont tout examiner. »

Elle a ajouté: « De toute évidence [it will] faire partie du scénario, car c’est la ville [these characters] vivre, et comment cela a-t-il changé les relations une fois que les amis ont disparu? «

Ses commentaires ont rapidement été accueillis par une vague de négativité sur Twitter, comme l’a écrit une personne: « Oui, je ne regarde pas SATC pour ses sentiments profonds à propos de Covid. Idek qui pensait que ce serait une bonne idée mais non. »

Un autre utilisateur de Twitter a posté: « Gardez Covid-19 hors de mes émissions de télévision !!!!! #SATC », tandis qu’un troisième a fait remarquer: « Wow, je ne veux rien de moins que SATC faisant Covid, merci. »

En janvier, une source a déclaré en exclusivité au Sun que Sarah a demandé la permission à ses jumeaux de 11 ans avant qu’elle n’accepte de rejoindre le réveil.

Selon l’initié, la maman de trois enfants ne bougerait pas sur les demandes axées sur la famille lors des discussions avec HBO.

Elle s’est assurée que mari Matthew Broderick et les filles jumelles, Marion et Tabitha étaient «à bord et heureuses» avec leur «maman retournant au travail».

En plus des jumeaux, le couple partage également son fils James, âgé de 18 ans.