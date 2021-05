Chris Noth a confirmé qu’il reprenait son rôle de Mr Big face à Sarah Jessica Parker dans la renaissance de «  Sex and the City  »

Chris Noth reprendra son rôle de copain de Carrie Bradshaw dans la renaissance de 10 épisodes de « Sex and the City », dont la production est prévue à New York cet été. Le producteur exécutif de l’émission, Michael Patrick King, a annoncé la nouvelle du retour de Noth pour la série à venir intitulée « And Just Like That », a rapporté Variety.

« Je suis ravi de travailler à nouveau avec Chris sur ‘And Just Like That …’ Comment pourrions-nous jamais faire un nouveau chapitre de l’histoire de ‘Sex And The City’ sans notre Mr Big? » dit Patrick King.

Selon le streamer, la série originale de HBO Max suivra Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) alors qu’elles « naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la même réalité plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine. »

Les producteurs exécutifs de la série à venir sont Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi et King. La salle des écrivains comprend King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Rottenberg et Zuritsky.

«Sex and the City» a été créé par Darren Star et basé sur le livre du même nom de Candace Bushnell.

Noth, un SAG Award et deux fois nominé aux Golden Globe, est surtout connu à la télévision pour sa première course en tant que Mr Big sur « Sex and the City » de 1998 à 2004, ainsi que le détective Mike Logan sur l’original « Law and Order ‘et Peter Florrick face à Juliana Margolis sur le drame de CBS’ The Good Wife ‘.

Il a plus récemment joué dans «Manhunt: Unabomber» et la dernière saison de la série FX «Tyrant», et est actuellement sur le drame CBS «The Equalizer» face à Queen Latifah.

«Sex and the City» a été créé sur HBO de 1998 à 2004 et a suivi un groupe d’amis à New York. En 94 épisodes, l’émission a révolutionné la façon dont les amitiés et la sexualité des femmes sont représentées dans la culture populaire. Le spectacle est devenu un phénomène et a stimulé deux films.

D’autres détails sur la prochaine série de revival sont gardés secrets. Mais il a été présenté dans la présentation initiale de WarnerMedia le 19 mai.

HBO Max a annoncé pour la première fois le redémarrage de la populaire franchise en janvier. Dans une déclaration à l’époque, Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max, a déclaré qu’elle était ravie que les fans voient comment les histoires des personnages emblématiques ont évolué depuis la série et les films originaux.

Aucune date de sortie de l’émission n’a encore été annoncée.