Chris Nikic reçoit le Jimmy V Award après la fin de l’Ironman

Persévérance.

C’est le seul mot de la description du Jimmy V Award annuel qui revient à Chris Nikic, la première personne trisomique à avoir terminé un triathlon Ironman.

Il reçoit ce prix – décerné chaque année à une personne dans le monde du sport qui a surmonté de grands obstacles grâce à sa persévérance et à sa détermination – lors des ESPY Awards 2021 samedi, l’aboutissement de mois – ou plutôt d’une vie – de travail acharné.

« ESPYS sont pour la persévérance, pas pour les hauts ou les bas ou quoi que ce soit d’autre », a-t-il déclaré. « Il s’agit de savoir comment puis-je être un meilleur athlète qu’avant. Comment puis-je être un meilleur triathlète ? Comment puis-je être un meilleur Ironman ? La façon dont j’ai surmonté ces obstacles a déclenché cet état d’esprit et j’ai obtenu l’ESPYS grâce au travail que j’ai accompli.

Une course Ironman est un événement épuisant en soi, mais Nikic a rencontré des obstacles supplémentaires en cours de route. Lors d’un arrêt nutrition, il a marché sur une fourmilière de feu. Les morsures étaient si graves que ses chevilles étaient couvertes de furoncles. Puis il a accidenté son vélo. Mais il s’est levé, a souri et a trouvé un moyen de continuer. Tout en attachant sa chaussure avant la course, son père, Nik, lui a conseillé de continuer.

« Chris, tu vas avoir la meilleure course de ta vie », a déclaré Nik. « A la fin de cette course sont vos rêves. »

En novembre 2020, après 10 mois d’entraînement et une éventuelle annulation de course, Chris a terminé une nage de 2,4 milles, une balade à vélo de 112 milles et un marathon complet. Il a franchi la ligne d’arrivée en 16 heures, 46 minutes et 9 secondes, 14 minutes sous l’heure limite de l’Ironman.

Arriver à ce point était une montée difficile, à partir de la naissance. Il a été opéré à cœur ouvert à l’âge de 4 mois. Le syndrome de Down peut entraîner un faible tonus musculaire, des problèmes d’oreille et d’audition et des obstacles intellectuels, pour n’en nommer que quelques-uns. Chris ne pouvait pas marcher jusqu’à l’âge de 4 ans ; il n’a appris à faire du vélo que lorsque la plupart des adolescents ont appris à conduire.

« Tout cela mène à un point où vous avez du mal à rattraper le reste du monde, et le reste du monde semble simplement accélérer et créer de plus en plus de distance entre vous et eux », a déclaré Nik. « Malheureusement, cela mène à une vie d’isolement, à de faibles attentes et à un manque d’inclusion dans la plupart des choses que vous, moi et le reste d’entre nous tenons pour acquises. »

Nik a regardé son fils, se retirer de chirurgies majeures de l’oreille, tomber dans cette vie d’isolement. Il a commencé à voir que Chris, qui jouait au basket et au golf en grandissant, perdait la forme. C’est ce qui a commencé la formation Ironman de Chris, et où Dan Grieb est entré en scène.

Grieb, un vétéran de l’Ironman avec plus d’une douzaine de courses à son actif, a entraîné Chris. Il était présent à chaque étape de l’entraînement et a couru aux côtés de Chris en novembre.

« Dès le début, ce fut une expérience amusante parce que Chris rend la vie amusante », a déclaré Grieb. « Il apporte beaucoup de joie dans votre vie. C’était mon 17ème Ironman mais celui qui était le plus fun, le plus joyeux, car il ne s’agissait pas de ça. Il s’agissait d’aider Chris à atteindre son objectif et à poursuivre son rêve.

Pour aider Chris à se préparer, Nik a proposé la philosophie 1% Better. Le cerveau de Chris traite mieux les schémas, donc plutôt que de repousser ses limites, l’objectif était que Chris soit 1% meilleur que la veille.

L’objectif à court terme de Chris était de terminer un Ironman, mais cette course était aussi un pas vers une vie d’indépendance.

« Chaque fois que nous courons un autre kilomètre, chaque tour que nous parcourons, chaque tour que nous nageons, il se rapproche de l’indépendance, et cela m’a vraiment inspiré tout au long du processus d’entraînement », a déclaré Grieb.

Après avoir terminé l’Ironman, Chris a déjà une liste d’objectifs qu’il souhaite atteindre avant son 23e anniversaire. Lui et Grieb ont déjà coché Ironman Hawaii 70.3 de sa liste, et Chris a sorti un livre pour enfants en juin. Il reste encore un deuxième livre à paraître en octobre, un Ironman complet à Hawaï en octobre et le marathon de New York, le tout en moins d’un an après que Chris soit entré dans l’histoire.

Chris est maintenant un modèle, grâce à son succès sportif – et sa joie de vivre – et il encadre d’autres athlètes.

« Rappelez-vous, vous devez aller au bout de votre rêve. Combattez la douleur, combattez chaque bataille », a déclaré Chris.

Ensuite, il a fait écho aux paroles de l’homonyme de son prix ESPY: «N’abandonnez pas. Ne t’avise jamais d’abandonner.

