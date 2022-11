Chris Moyles révèle ses craintes pour Olivia Attwood après sa sortie choc I’m A Celeb

CHRIS Moyles a révélé ses craintes pour Olivia Attwood après sa sortie choc de I’m A Celeb.

La star de Love Island a été forcée de quitter la jungle après seulement 24 heures.

Rex

Actualités universelles et sport

Olivia a quitté la jungle après seulement une journée[/caption] Érotème

Olivia et Chris se sont tout de suite entendus[/caption]

Olivia, 31 ans, est partie pour faire face à un problème médical et n’a pas pu revenir car elle aurait brisé la stricte bulle Covid de l’émission, les patrons d’ITV craignant qu’elle ne puisse potentiellement infecter les autres candidats avec le virus.

Le favori de la réalité s’est immédiatement entendu avec son camarade de camp Chris, 48 ​​ans, dès le début et lui a même demandé d’être un VIP de la jungle avec elle.

Chris, qui était la sixième célébrité à recevoir la botte hier soir, a parlé de son départ sur Radio X ce matin.

Il a déclaré: “George a supposé qu’Olivia et moi nous connaissions depuis des années parce que dans les 90 secondes qui ont suivi sa rencontre avec elle sur la plage, elle me faisait des remarques et faisait pipi. Il était comme ‘depuis combien de temps vous connaissez-vous?’ Nous étions comme… ’20 heures…’

“Oh mon dieu, nous nous sentons si mal pour elle parce qu’elle a fait tout le chemin jusqu’au camp et n’est pas restée la nuit.

“C’est vraiment très difficile et nous étions tous dans les coulisses comme si elle allait bien, pouvez-vous lui envoyer notre amour.

“Il n’y a évidemment aucun contact avec le monde extérieur, donc nous ne savions pas comment elle allait, ils ont dit ne vous inquiétez pas, elle ira bien et apparemment elle va bien !”

Chris a quitté la jungle la nuit dernière.





Chris était contre Seann Walsh dans les deux derniers – et avait l’air ravi quand on lui a dit qu’il rentrait chez lui.

Mais il a admis : “Je suis dégoûté que Matt Hancock soit plus populaire que moi.”

“Pourquoi suis-je sorti et il est toujours là ?”, a ajouté Chris.

Chris a suivi Babatúndé Aleshe, Boy George, Sue Cleaver, Scarlette Douglas et Charlene White qui ont déjà quitté la jungle.

Jill Scott, Owen Warner, Seann Walsh et Mike Tindall sont maintenant un peu plus près de la finale de dimanche soir.

Rex

Rex