Chris Moyles révèle que je suis un moment de célébrité qui était « si mauvais » qu’il a été coupé de l’émission et jamais montré à l’écran

La star de I’M A Celebrity, Chris Moyles, a été occupée à dévoiler les secrets du camp après son retour à son émission de radio.

Le DJ, 48 ans, a déclaré aux auditeurs qu’il y avait eu un procès qui s’était déroulé de manière si calamiteuse qu’il n’avait même jamais été diffusé.

Rex

Il a expliqué que lui et Scarlette Douglas avaient lancé un défi Dingo Dollar que les producteurs avaient choisi de supprimer entièrement.

S’exprimant sur Radio X aujourd’hui, Chris a expliqué: «Nous étions si mauvais pour gagner les friandises dans les défis Dingo Dollar Deals on Wheels.

“Scarlette et moi avons lancé un défi et ils ne l’ont même pas montré – c’est à quel point nous étions mauvais.”

Chris s’est avéré l’un des pires interprètes de I’m A Celeb, revenant deux fois d’essais avec une étoile.

Il a poursuivi en expliquant que les camarades de camp ne se sont même pas présentés à la soirée de clôture – Mike Tindall organisant à la place une fête alternative.

Chris a dit : « Ouais, nous n’y sommes pas allés. Je vais vous dire pourquoi nous n’y sommes pas allés. C’est à environ 45/50 minutes en voiture de l’hôtel.

“Cela se passe lundi soir et compte tenu du décalage horaire, la finale est lundi matin, n’est-ce pas.

«Ces trois finalistes, ils ont travaillé très dur toute la journée, et donc nous allions absolument y aller, mais Mike a ensuite organisé deux tables massives au restaurant.

«Donc, ce qui était charmant, c’est que chaque camarade de camp et leur autre moitié ou amis et famille sont allés à ce dîner.

“Donc c’était moi et Tiff, c’était Matt Hancock et sa femme, c’était Seann Walsh et sa petite amie Grace.

“C’était tout le monde, donc tous les camarades de camp, leurs amis et leur famille sont allés et juste nous, nous avons juste dîné seuls.”

Rex