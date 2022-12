Chris Moyles révèle la querelle secrète I’m A Celebrity alors qu’il snobe le concurrent après avoir quitté la jungle

CHRIS Moyles a opté pour le silence radio envers l’un de ses camarades de camp I’m A Celeb dans un signe secret de querelle.

Le DJ de Radio X, 48 ans, a fait part de ses sentiments à propos de la co-vedette Matt Hancock MP, 44 ans, bel et bien clair – avec des diatribes cinglantes à l’intérieur et à l’extérieur du camp.

Rex

Rex

Maintenant, Chris, qui n’a pas atteint les étapes finales ou semi-finales de I’m A Celeb contrairement à Matt, troisième, semble avoir traité le camouflet ultime des médias sociaux.

Alors qu’il suit plusieurs de ses co-stars à partir de son profil Instagram, le compte de Matt est visiblement absent de sa liste suivante.

Cela vient après que Sue Cleaver ait également choisi de ne pas suivre le député de West Suffolk, suscitant des suggestions de querelle.

Auparavant, en discutant du fait que le député Matt Hancock se trouvait dans la jungle à ses côtés, Chris avait détaillé une conversation « tendue » avec l’ancien secrétaire à la Santé.

LIRE LA SUITE JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ GI WHIZ La partenaire de Matt Hancock, Gina, s’envole pour le Royaume-Uni sans la star de I’m A Celeb ÉLIMINEZ-LE I’m A Celeb’s Sue dit à Charlene “en sanglotant” de “se remettre d’elle-même”

Il a dit: “Il y a eu un moment où nous avons eu une conversation et c’est devenu assez tendu, j’ai dit, alors quand est-ce que votre livre est sorti? Et il était comme le mois prochain et je ne savais pas qu’il avait un livre.

“La raison pour laquelle je me suis énervé, c’est parce que Seann, qui a fait quelque chose dans sa vie personnelle et qui a nui à sa carrière et à sa santé mentale, est venu dans la série pour dire en gros que je ne suis vraiment pas un méchant, puis-je recommencer – ce qui est vraiment honnête .

«Matt Hancock a en quelque sorte plongé autour de quelques questions auxquelles je pensais, puis a dit:« Je demande essentiellement pardon »et à quel point j’ai dû sortir du camp et simplement m’en aller, parce que personnellement, j’ai trouvé cela assez faux et il m’a vraiment blessé.

“Ensuite, j’ai dû séparer Matt Hancock MP de Matt qui était au camp, qui faisait de son mieux lors des essais pour essayer de nous faire gagner de la nourriture.

“En tant que compagnon de camp, il a fait un travail incroyable, et en tant que gars, il vit dans un monde différent de vous et moi, mais c’est un être humain, donc je devais avoir deux personnes, il y a Matt Hancock avec qui j’ai des problèmes et puis il y a Matt qui est dans la jungle. Cela ressemble presque à une excuse, mais c’est la seule façon pour moi et certains d’entre nous de gérer cela.

Chris a continué à expliquer qu’il avait essayé de faire admettre à Matt qu’il “ne serait pas un politicien” après le spectacle.

Il a poursuivi : “J’ai essayé de lui faire admettre qu’il ne serait plus politicien, qu’il quitterait la politique et qu’il ne serait plus député, mais il ne l’a jamais fait.”

Pourtant, les fans de Matt n’ont pas tardé à défendre le demi-finaliste, qui a finalement terminé troisième.

Ils ont suggéré que DJ Chris avait en fait été expulsé à cause de ses remarques sarcastiques à propos de Matt pendant son séjour au camp.

Les fans de I’m A Celeb ont suggéré que la popularité de Chris avait rapidement chuté lorsqu’il avait commencé à “se plaindre” de Matt.

Pourtant, Chris était ravi de voir sa petite amie Tiffany Austin, avec qui il est depuis 2015, lorsqu’il a été expulsé et a posé pour des clichés au bout du pont emblématique.

Rex

Rex

Rex