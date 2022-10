Chris Moyles rejoindra la jungle I’m A Celeb – aux côtés des stars de Strictly and Loose Women

CHRIS Moyles a rejoint I’m A Celebrity et entrera dans la jungle plus tard cette année.

L’ancien DJ de BBC Radio 1 est la plus grande signature à ce jour pour la série à succès ITV.

Chris, qui anime maintenant une émission sur Radio X, serait impatient de continuer sur I’m A Celebrity qui le verra se démener dans la jungle australienne pendant trois semaines.

Une source a déclaré: “Chris est une énorme signature pour I’m A Celebrity et ils essaient de le signer depuis des années.

“Auparavant, il les avait refusés pour un certain nombre de raisons, mais cette année semble être le bon moment.

“Chris s’est engagé et se prépare mentalement et physiquement pour aller Down Under.

“Les fans de la série vont se régaler et Chris ne doute pas qu’il y aura des gens qui sonneront pour voter pour lui afin de faire certains des essais exténuants.

“C’est un moment énorme pour lui et il a hâte d’être coincé.”

Chris, 48 ​​ans, rejoint des stars telles que Seann Walsh, le rat amoureux de Strictly Come Dancing, le chanteur Boy George, Olivia Attwood de Love Island et le comédien Babatunde Aleshe dans la série à venir.

Ce sera la première fois que le spectacle se tiendra dans la jungle australienne pendant trois ans après que la pandémie a forcé le tournage à avoir lieu au Royaume-Uni.

L’année dernière, Chris a admis qu’il aurait du mal dans la série à cause de sa peur paralysante des hauteurs.

Il a dit qu’il n’avait aucune idée qu’il avait si peur jusqu’à ce qu’il emmène la nièce de sa petite amie Tiffany Austin à Go Ape.





S’exprimant sur Radio X, Chris a déclaré: “Je ne serais tout simplement pas bon sur Je suis une célébrité parce que nous avons eu la nièce de Tiff la semaine dernière et nous l’avons emmenée à Go Ape, vous connaissez le lieu d’aventure dans les arbres?

“Je me suis fait un pap et j’ai réalisé que j’avais plus peur des hauteurs que je ne le pensais vraiment, et je savais que j’avais peur des hauteurs.”

Il a ajouté : “Ce type était derrière moi avec sa fille, il me parlait sur tous les ponts : ‘Ça va aller, t’as ça, t’en fais pas’.

“Pendant ce temps, sa fille est comme pendre des trucs avec un bras.”

L’apparition de Chris survient une décennie après que les animateurs de l’émission, Ant McPartlin et Declan Donnelly, ont déclaré qu’ils faisaient campagne pour qu’il s’inscrive.

Le soutenant en tant que champion I’m A Celebrity, ils ont déclaré: «Il serait vraiment drôle.

« Il gagnerait probablement. Et il a tellement maigri que même le manque de nourriture ne le dérangerait pas.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “Nous annoncerons notre ligne de transmission plus près.”

Chris fera une pause dans son émission de petit-déjeuner sur Radio X[/caption]