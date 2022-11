Chris Moyles laisse les fans de I’m A Celeb furieux d’un commentaire “insultant”

CHRIS Moyles a laissé les téléspectateurs de I’m a Celebrity “fumer” quelques minutes après leur apparition à l’écran lors du lancement dimanche soir.

Le DJ radio est l’un des 10 visages célèbres qui ont fait leurs débuts dans l’émission hier soir – et il n’a pas fallu longtemps avant que les fans se précipitent sur Twitter pour avoir leur mot à dire.

Chris a laissé certains fans "fumer" quelques minutes après son apparition à l'écran

Chris, 48 ​​ans, s’est présenté à ses collègues célébrités comme “le plus grand diffuseur de ma génération”.

Immédiatement, de nombreux téléspectateurs n’étaient pas d’accord. L’un d’eux a tweeté : « Chris Moyles vient-il vraiment de se présenter comme le plus grand diffuseur de sa génération ? Un peu plein de lui-même ! J’espère qu’il plaisantait lol.

Quelqu’un d’autre a dit: “Chris Moyles est plus modeste que jamais, je vois.”

Et un troisième a commenté : « ‘Je suis Chris Moyles et je suis le plus grand diffuseur de ma génération…’ Épelé le mauvais pote de Simon Jordan. Comment ose-t-il insulter Simon comme ça. Fumer maintenant.

Chris a précédemment révélé une mauvaise habitude qui lui causera probablement des ennuis avec les producteurs de I’m a Celeb.

Il a déclaré au Sun: “J’aime vraiment jurer et je pense que jurer correctement et dans le bon contexte, avec le bon mot, cela peut être vraiment drôle.

“C’est quelque chose que nous ne sommes pas autorisés à faire à la radio, donc il y a

un interrupteur qui s’allume inconsciemment sur la radio que je ne jure pas

– comme lorsque vous rencontrez les parents de votre petite amie pour la première fois

temps – vous ne le faites tout simplement pas.

Il a poursuivi: “Mais dans la vraie vie, je le fais et c’est mon seul souci

surtout si j’ai un peu peur.





Et les téléspectateurs pourraient voir ce côté de Chris ce soir alors qu’un spoiler de l’émission a révélé qu’il participerait au premier procès Bushtucker de la série.

Chris peut être vu crier de peur dans le clip avant le spectacle de ce soir, alors qu’il est enfermé dans un réservoir qui se remplit d’eau froide.

On le voit allongé à côté de Boy George, tandis que leurs co-stars combattent des créatures et des créatures pour les faire sortir.

La star de A Place In The Sun Scarlette Douglas et Olivia Attwood de Love Island plongent leurs mains dans des vers pour pêcher les robinets nécessaires pour contrôler le débit d’eau glacée.

Les deux femmes crient et crient dans le clip, alors qu’elles sont encouragées par les présentateurs Ant et Dec à “ouvrir les robinets”.