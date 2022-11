Chris Moyles est plus mince que jamais alors qu’il révèle une perte de poids massive dans la jungle et est averti de ne pas boire

CHRIS Moyles a révélé son étonnante perte de poids après trois semaines dans la jungle I’m A Celebrity.

Le présentateur a parlé en direct sur son émission Radio X aujourd’hui après avoir été expulsé de la série hier soir.

Chris a été connecté à un flux vidéo en direct depuis l’hôtel cinq étoiles JW Marriott à Surfers Paradise, sur la Gold Coast australienne.

L’homme de 48 ans portait un haut blanc et une veste en jean et s’est levé à un moment donné pour montrer sa silhouette plus mince.

Son co-animateur Toby Tarrant cherchait désespérément à savoir combien de poids Chris avait réellement perdu.

Chris a répondu : « C’est le poids le plus bas que j’ai eu depuis l’école.

«J’ai été pesé au début de l’isolement, puis littéralement la première chose que vous faites lorsque vous sortez est de voir le médecin et ils vérifient si vous allez bien.

“Alors oui, je l’ai fait et j’ai perdu du poids. J’ai perdu une pierre et demie.

“Le médecin m’a dit : ‘Votre corps s’adapte, je sais que vous voulez aller boire mais je ne le recommanderais pas parce que vous aurez la pire gueule de bois de votre vie.'”

Les concurrents affamés ne manquent pas et ont perdu une tonne de poids dans la jungle.

Mais Chris avait maintenu un mode de vie et un régime stricts pendant des années, après avoir perdu cinq pierres.





Il a pu passer de 18e à 12 ans en bien meilleure santé après avoir quitté son émission de petit-déjeuner Radio One.

D’un régime de jus strict à des séances d’entraînement exténuantes avec l’entraîneur d’un ancien boxeur professionnel et à l’abandon du pain, Chris a consacré plus de huit ans à son nouveau look – et cela a porté ses fruits.

Le présentateur de Radio X était motivé à perdre du poids après avoir admis qu’il craignait de mourir s’il continuait son mode de vie malsain.

“Je vieillis. Si je ne reste pas en forme, je serai mort à 50 ans », a-t-il déclaré avant d’entrer dans la jungle.

Après sa sortie, Jill Scott, Owen Warner, Seann Walsh et Mike Tindall sont maintenant un peu plus près de la finale de dimanche soir.

