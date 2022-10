Chris Moyles est la première star à arriver pour I’m A Celeb 2022 alors qu’il atterrit en Australie

CHRIS Moyles a atterri en Australie avant I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!, qui reviendra sur nos écrans dans quelques jours.

Nous avons raconté comment l’ancien DJ de Radio 1 faisait l’émission le mois dernier, mais s’adressant à The Sun à l’aéroport aujourd’hui, Chris a refusé de confirmer sa participation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait hâte de passer du temps en Australie, Chris a dit à notre journaliste sur le terrain : “Ça devrait être sympa, croisons les doigts de toute façon.”

À propos de la peur des choses dans la jungle, il a déclaré: «Il y a beaucoup de tout dans ce pays, comme le sport et la bière et je n’ai pas peur du sport de la bière. Donc je pense que ça ira. »

Il a poursuivi: “Je n’ai absolument aucune idée de ce que ma famille et mes amis penseraient de moi en train de faire, je suis une célébrité. Je ne leur ai jamais demandé. Mais je pense qu’ils seraient beaucoup plus nerveux à l’idée que je fasse Antiques Roadshow.

En riant, il a ajouté: «Je regarde Antiques Roadshow. J’adore Antiques Roadshow.

L’émission de téléréalité phare d’ITV devrait être diffusée depuis l’Australie le dimanche 6 novembre.

Il a été avancé cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

Cela signifie que les fans de I’m A Celeb pourraient maintenant n’avoir que deux semaines pour attendre le retour d’Ant et Dec.

Les téléspectateurs seront ravis de revoir l'émission dans sa base d'Oz pour la première fois depuis 2019, après que la pandémie a forcé ITV à la déplacer au château de Gwrych, au Pays de Galles.





Mais les téléspectateurs ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient voir un retour Down Under.

Les patrons ont signé une liste exceptionnelle de stars pour célébrer.

Les visages célèbres incluent Mike Tindall – la toute première signature royale de la série – et Boy George.

Le comédien Seann Walsh pourrait échanger la scène contre la jungle, tandis qu’Olivia Attwood pourrait être la première star de Love Island à entrer dans la jungle.

Parmi les autres noms du mélange, citons Sue Cleaver de Coronation Street et la star de Loose Women, Charlene White.

ITV a commencé à intensifier la promotion de la nouvelle série et a publié la semaine dernière une publicité époustouflante mettant en vedette les hôtes Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, dévalant les airs alors qu’ils sautaient en parachute dans la jungle, avant de déployer des parachutes arborant un message spécial.

Les verrières lire ‘Nous sommes de retour !’. Ailleurs dans la vidéo, Ant et Dec sont vus en l’air alors qu’ils grimacent à la ruée vers le sol.

Ant portait un chapeau de tucker de brousse avisé prêt pour son atterrissage.