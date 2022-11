Chris Moyles donne un aperçu très rare de l’hôtel d’isolement de I’m A Celeb avec un message suppliant les fans de voter

CHRIS Moyles a donné aux fans de I’m A Celebrity un aperçu rare à l’intérieur de l’hôtel d’isolement de la série.

Le DJ de la radio, 48 ans, et ses neuf co-stars sont actuellement enfermés dans un logement spécial pour s’assurer qu’ils sont sans Covid le soir du lancement.

Chris a admis sa plus grande peur dans un message secret avant d’aller dans la jungle[/caption]

Le producteur de Radio X, James Robinson, s’occupe des comptes de médias sociaux de Chris pendant qu’il est dans l’émission et il a posté sur Twitter : « Chris est isolé depuis 7 jours maintenant sans contact avec personne jusqu’à ce qu’il entre dans la jungle. Mais on lui a donné une caméra pour renvoyer ce message – le premier que nous entendons ou voyons de lui depuis une semaine !

Debout sur une terrasse sous un ciel bleu vif, Chris a déclaré dans une vidéo : « S’il vous plaît, regardez l’émission, s’il vous plaît votez, mais ne me laissez pas sortir le premier. L’embarras de devoir aller à l’hôtel cinq étoiles et en ce qui concerne les essais… des raisons médicales… j’ai les pieds plats donc je ne peux rien faire.

“Quoi qu’il en soit, s’il vous plaît, soutenez-moi là-dedans, merci. On se retrouve de l’autre côté.”

Chris a également révélé sa pire peur dans un message secret après s’être envolé pour l’Australie.

Capturant le moment “très émouvant” qu’il a partagé qu’il était à Oz, il a dit à son équipe: “Je suis vraiment, vraiment pétrifié.”

Interrogé par Dominic Byrne, Pippa Taylor et James Robinson de quoi exactement il avait peur, le présentateur de radio a franchement admis sa peur des hauteurs.

«Votre entrée dans les spectacles passés est soit de sauter d’un hélicoptère, soit de faire la planche sur le haut bâtiment qui vacille dans le vent, et cela me pétrifie absolument.

« Je suis pétrifié. Pétrifié ! […] Je suis terrifié et je suis très ému par votre réaction parce que maintenant cela semble réel.





Je suis une célébrité revient cette semaine et selon les rapports, la programmation de cette année a une valeur nette combinée stupéfiante de plus de 76 millions de livres sterling jusqu’à présent – ​​l’un des groupes les plus riches de la longue histoire de l’émission ITV.

Le joueur de rugby royal Mike Tindall, 44 ans, et le DJ radio Chris complètent le top trois, tous ayant d’énormes investissements immobiliers en plus de leurs revenus.

Moyles de Radio X, vivant dans un manoir de 2 millions de livres sterling dans le quartier chic de Highgate, au nord de Londres, vaut environ 8 millions de livres sterling.

Le DJ a commencé sa carrière en diffusant sur la radio de son hôpital local.

Depuis 2015, il anime The Chris Moyles Show sur Radio X, après avoir quitté Radio 1 en 2012.

Chris est également un chanteur talentueux, et pendant sa pause de la radio, il est parti en tournée avec la comédie musicale Jesus Christ Superstar d’Andrew Lloyd Webber.

En commençant sa carrière chez Capital, ce n’est que lorsque Chris a rejoint Radio 1 en 1997 qu’il est devenu un nom connu.

Il était initialement connu pour Drivetime, mais en 2004, il a obtenu sa grande chance lorsqu’il a repris le créneau convoité de Breakfast Show après le départ de Sara Cox.

Chris a eu un énorme succès dans cette machine à sous et à un moment donné, près de huit millions d’auditeurs se connectaient chaque jour.

En septembre 2009, il était le présentateur de petit-déjeuner le plus ancien de BBC Radio 1.

I’m A Celebrity revient sur les écrans le 6 novembre à 21h sur ITV

