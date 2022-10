Chris Moyles décroche un énorme salaire à six chiffres pour I’m A Celebrity – voici comment il se compare aux plus gros revenus

CHRIS Moyles récoltera un énorme quart de million de livres pour son passage dans la prochaine série de I’m A Celebrity.

L’ancienne star de Radio 1, 48 ans, s’est envolée pour l’Australie pour apparaître dans la série ITV après avoir obtenu le paquet de paiement exceptionnel de 250 000 £ – faisant de lui l’une des stars les mieux payées de la série.

Ant et Dec, les hôtes de I’m A Celeb, souhaitent embarquer Chris depuis plus d’une décennie, il n’est donc pas surprenant que les patrons aient tout mis en œuvre.

Un initié de la télévision a déclaré: “Tout le monde est tellement excité que Chris participe et pense qu’il vaudra chaque centime.

“Chris est déjà un énorme nom familier et beaucoup de gens se connecteront juste pour le voir.”

Dans le passé, Chris a exprimé sa réticence à faire le spectacle et l’année dernière, il a insisté sur le fait qu’il serait nul – mais a peut-être été influencé par l’offre de gros sous.

Le DJ, qui anime maintenant une émission sur Radio X, a admis qu’il aurait du mal à l’émission à cause de sa peur paralysante des hauteurs.

«Je ne serais pas bon sur Je suis une célébrité parce que nous avons eu la nièce de Tiff la semaine dernière et nous l’avons emmenée à Go Ape, vous connaissez le lieu d’aventure dans les arbres?

“Je me suis fait un pap et j’ai réalisé que j’avais plus peur des hauteurs que je ne le pensais vraiment, et je savais que j’avais peur des hauteurs.”

Le gros salaire de Chris le place parmi les stars les mieux payées pour participer à l’émission.

Le roi incontesté de la jungle en termes de salaire est Noel Edmonds, qui a empoché 600 000 £ en tant qu’ajout tardif au casting de 2018.

Mais bien qu’il ait reçu 100 000 £ de plus que le vainqueur de la série Harry Redknapp, Edmonds n’a pas réussi à convaincre le public et a été le premier à être exclu du camp.





Sa sortie anticipée signifiait qu’il gagnait 2 272 £ par heure pour son temps dans l’émission.

Parmi les autres hauts revenus, citons Caitlyn Jenner, qui a obtenu 500 000 £, et Harry Redknapp, qui a également rapporté un demi-million.

L’ancien as d’Arsenal, Ian Wright, a également obtenu un score majeur avec son salaire de 400 000 £ pour son passage dans la jungle.

Alors que la légende de la boxe Amir Khan a porté un coup fatal au record de rémunération du programme lorsqu’il a remporté 400 000 £ pour participer à l’émission en 2017.