Chris Moyles de I’m A Celebrity révèle une mauvaise habitude qui mettra les producteurs en colère

La légende de la RADIO, Chris Moyles, a admis qu’il avait une petite bouche et qu’il adorait jurer lorsqu’il n’était pas sur les ondes.

Le présentateur de Radio X, âgé de 48 ans, a révélé qu’il retourne un mental

interrupteur avant d’entrer dans le studio pour s’assurer qu’il ne glisse pas

lors de ses spectacles.

Mais Chris s’est déjà excusé auprès des producteurs de I’m A Celeb qui

doit biper ses jurons lors d’horribles procès de Bushtucker.

“J’aime vraiment jurer et je pense que jurer correctement et dans le

le bon contexte, avec le bon mot ça peut être vraiment drôle.

“C’est quelque chose que nous ne sommes pas autorisés à faire à la radio, donc il y a

un interrupteur qui s’allume inconsciemment sur la radio que je ne jure pas

– comme lorsque vous rencontrez les parents de votre petite amie pour la première fois

temps – vous ne le faites tout simplement pas.

Il a poursuivi: “Mais dans la vraie vie, je le fais et c’est mon seul souci

surtout si j’ai un peu peur.





“Je serai suspendu à mes testicules sur des alligators avec leur bouche

grand ouvert et Ant et Dec iront: ‘Comment vous sentez-vous?’ je pense que c’est

va être bip, bip, bip. Je m’excuse d’avance auprès de tout le monde.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il montrerait son physique aminci dans le

douche cascade jungle, Chris, qui a demandé un vélo d’exercice dans

quarantaine avant le spectacle et a versé six pierres au cours des dernières années, a plaisanté: «Ne soyez pas si sexy!

“Je sais que les femmes ont parcouru un long chemin et c’est formidable, mais je ne suis pas seulement

là pour être reluqué par les femmes!

“Je trouve ça offensant mais je n’ai pas décidé si je vais prendre une douche ou

pas encore, mais cela pourrait être l’émission la plus basse de tous les temps.

Il a ajouté: “Je suis germaphobe donc je serai propre et frais mais j’ai un

sentiment horrible que la cascade ne sera pas la plus chaude… personne n’aime une douche froide.”

“Mais c’est ce que c’est, c’est ce que le spectacle est et je pense être juste

après quelques jours, vous vous évanouirez probablement parce qu’il n’y a pas

caméramans là-dedans.

“Je pense qu’après un certain temps, nous oublierons tous, à part quand Ant et

Dec entrez et nous serons comme ‘oh merde ouais nous sommes à la télé!’ »

