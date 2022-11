Chris Moyles de I’m a Celeb révèle une farce cruelle à Owen Warner qui n’a pas été diffusée

Chris Moyles de I’M a Celebrity a révélé une farce cruelle qu’il a jouée à Owen Warner et qui n’a pas été diffusée.

Dès le début, la star de Hollyoaks, Owen, 23 ans, a avoué qu’il ne savait pas grand-chose de ses camarades de camp I’m a Celebrity.

Cela a conduit le DJ radio Chris, 48 ​​ans, à s’amuser à ses dépens – convaincre l’acteur qu’il est un danseur champion du monde.

Après avoir été largué de la jungle la nuit dernière, Chris a raconté comment il avait fait une autre farce à Owen que les téléspectateurs n’ont pas pu voir.

Il a déclaré: «Je pense sincèrement qu’il pense que je suis un champion de danse et je ne pense pas non plus que cela soit sorti dans l’émission, mais pendant environ 10 jours, il a pensé que je possédais la chaîne de restaurants Nobu.

“Au point où quelqu’un l’a dit, nous parlions d’aller dîner, et Scarlette a dit que vous pouvez m’emmener chez Nobu parce que nous allons tous nous retrouver au café de Jill…

“Je pense que c’est Charlene qui a dit, ‘est-ce que tu possèdes toujours ça?’, et elle l’a dit avec une lueur dans les yeux.

“Ensuite, Owen n’a rien dit et environ 10 jours plus tard, quelqu’un a mentionné que j’allais emmener Scarlette à Nobu et Owen a dit:” Vous possédez cet endroit, n’est-ce pas? “”

Dès qu’il est apparu dans l’émission, Owen a fait rire les téléspectateurs avec sa connaissance apparemment limitée des stars qui l’entouraient.

Il n’avait aucune idée de qui était Boy George et n’a même pas reconnu sa collègue vedette de savon Sue Cleaver.





Et certains fans pensent qu’au départ, Chris est allé trop loin avec ses blagues.

L’un d’eux a écrit: “J’ai regardé #ImACeleb et je ne comprends pas pourquoi Chris Moyles est autorisé à s’en tirer en intimidant Owen.”

Un autre a déclaré: «Nous connaissions tous une bite à l’école qui a agi comme Chris Moyles agit envers Owen. Cheap se moque d’une cible facile.

Et un troisième a ajouté: “Chris prenant le p * ss d’Owen en dit tellement plus sur Chris que sur Owen.”