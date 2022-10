Chris Moyles de I’m A Celeb révèle comment il enverra un signe secret du camp à son arrivée en Australie

Le présentateur de RADIO Chris Moyles est arrivé en Australie prêt à concourir sur I’m A Celebrity Get Me Out of Here et il a déjà des moyens de communiquer avec ses proches.

Le DJ utilisera des accessoires de bracelet afin que si les choses tournent si mal, il puisse mettre des messages secrets à ses proches à la maison.

Chris a des messages secrets écrits sur ses bracelets avec les mots- Chris- Sortez-moi[/caption]

Chris, 48 ​​ans, a deux bracelets de perles coupés autour de sa main droite, qui portent tous deux des slogans.

Le premier dit son nom, ‘Chris’, l’autre est subrepticement étiqueté avec les mots ‘Get Me Out’.

Selon les rumeurs, la personnalité se prépare à concourir pour le titre 2022 de “King Of The Jungle” aux côtés de la légende de la pop Boy George, d’Olivia Attwood de Love Island et de l’actrice de Corrie Sue Cleaver.

L’ancien joueur de Rugby Union Mike Tindall et le mari de Zara Tindall – fille de la princesse Anne, la princesse royale – se dirigeraient également vers l’Australie.

Mais après que The Sun ait révélé que l’ancien DJ de Radio 1 se dirigeait vers le camp le mois dernier, Chris a été la première célébrité à atterrir à l’aéroport de Brisbane.

S’adressant au Sun, Chris a refusé de confirmer qu’il participait.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait hâte de passer du temps en Australie, Chris a dit à notre journaliste sur le terrain : “Ça devrait être sympa, croisons les doigts de toute façon.”

À propos de la peur des choses dans la jungle, il a déclaré: «Il y a beaucoup de tout dans ce pays, comme le sport et la bière et je n’ai pas peur du sport de la bière. Donc je pense que ça ira. »





Il a poursuivi: “Je n’ai absolument aucune idée de ce que ma famille et mes amis penseraient de moi en train de faire, je suis une célébrité. Je ne leur ai jamais demandé. Mais je pense qu’ils seraient beaucoup plus nerveux à l’idée que je fasse Antiques Roadshow.

En riant, il a ajouté: «Je regarde Antiques Roadshow. J’adore Antiques Roadshow.

L’émission de téléréalité phare d’ITV devrait être diffusée depuis l’Australie le dimanche 6 novembre.

Il a été avancé cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

Cela signifie que les fans de la longue compétition d’endurance de la réalité n’ont que deux semaines pour attendre le retour du duo préféré du Royaume-Uni sur les écrans de télévision britanniques.

Les téléspectateurs seront sans aucun doute heureux de voir Ant et Dec revenir dans la jungle australienne pour la première fois depuis 2019 après que le spectacle a été contraint de déménager au château de Gwrych au Pays de Galles en raison de la pandémie.

La star est restée timide à l’idée de faire I’m A Celeb lorsqu’il a atterri en Australie[/caption]

Le camp près de Murwillumbah en Nouvelle-Galles du Sud se prépare à faire un retour triomphal[/caption]