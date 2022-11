Chris Moyles de I’m a Celeb parle d’une rencontre grossière avec Elton John

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! La star Chris Moyles a renversé la mèche sur une rencontre maladroite avec la légende de la musique Elton John.

Le DJ a révélé qu’il interviewait Sir Elton en direct sur Radio 1 lorsqu’il a rapidement rendu les ondes bleues.

Elton a rendu l’air bleu dès le matin[/caption]

Chris, 48 ​​ans, a parlé de la course grossière tout en discutant avec ses camarades de camp dans la jungle de leurs meilleurs et pires jours au travail.

Il a déclaré: “Elton John est venu dans l’émission et, dans les 10 premières secondes après avoir été en direct dans l’émission, a largué la bombe F.

“Je suis allé, ‘Woah excuses.’ Et il a dit: ‘Nous ne sommes plus à l’antenne, n’est-ce pas?’ Et il a dit : ‘Sommes-nous… ?’ Et juste souri…”

Le moment au visage rouge de Chris avec le chanteur de Tiny Dancer s’est produit en 2004, peu après 9 heures du matin sur Radio 1.





Ce que Chris a omis de mentionner, c’est que Sir Elton, 75 ans, n’a pas juré une seule fois.

Après sa bombe F initiale, il a ensuite énuméré une série de gros mots, dont ” b *** er ” et ” w ** k “, demandant s’ils étaient autorisés à être prononcés à l’antenne.

“Je suis désolé, j’ai ce syndrome bizarre vers 10h”, a-t-il ajouté.

Après s’être de nouveau excusé, Chris a dit à ses auditeurs : “Merci à tous, vous écoutez ma dernière émission sur Radio 1.”

Suite à l’incident, la BBC a déclaré dans un communiqué : “C’est une émission en direct et Elton a été averti à plusieurs reprises de jurer. Nous sommes désolés s’il a offensé quelqu’un.

Pendant ce temps, lors de la conversation des camarades de camp sur l’épisode de mercredi soir de I’m A Celebrity, Seann Walsh a admis s’être endormi pendant un quart de travail à TK Maxx.

Il a déclaré: “Travailler chez TK Maxx et j’ai été viré pour m’être endormi sous les manteaux. C’était tellement confortable.

« Le magasin était fermé, tout le monde rangeait et je devais faire les manteaux, mais les manteaux étaient par terre.

“J’étais tellement fatigué que j’ai rampé sous le reste des manteaux et que je me suis juste blotti. Ensuite, le patron est venu et a dit: “Bien, nous devons avoir un mot”.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! regardez le prochain épisode en direct demain à 21h00 (jeudi) sur ITV1 et ITV Hub