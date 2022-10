Chris Moyles de I’m A Celeb fait des demandes bizarres “pour le garder heureux” en quarantaine avant de se rendre au camp

Chris Moyles de I’M A Celebrity a demandé un vélo d’exercice et un système de musique pour l’aider à rester mince pendant la quarantaine de l’émission.

L’ancien DJ de la BBC Radio 1 a atterri en Australie hier et a adressé ses demandes aux patrons d’ITV – qui obligent toutes les stars de cette année à se verrouiller avant de se rendre au camp.

Chris, 48 ​​ans, a déjà lutté contre la dysmorphie corporelle et a perdu six pierres de poids.

Une source a déclaré: «Chris a demandé à ITV de s’assurer qu’il est heureux pendant la quarantaine.

“Il ne peut pas se passer de musique et a demandé s’il pouvait avoir un système de sonorisation pour pouvoir jouer ses morceaux à fond dans sa chambre.

“En plus de cela, Chris a demandé qu’un vélo d’exercice soit livré dans sa chambre.

« Toutes les célébrités doivent se mettre en quarantaine pendant une semaine et Chris aime rester en forme maintenant – donc avoir un vélo dans sa chambre signifie qu’il peut maintenir sa routine.

“Sans ces choses, cela aurait été une semaine misérable pour lui.”

Chris a parlé ouvertement de sa bataille précédente avec son poids.

Il a atteint un poids de 18 pierres avant de décider de prendre des mesures drastiques – en révisant son alimentation et son mode de vie.





Chris a déclaré en 2020: «Je suis fasciné par la dysmorphie corporelle parce que j’ai vraiment un problème avec la dysmorphie corporelle, ce que je pense que la plupart des gens ont.

“J’ai perdu six pierres de mon pire poids quand j’avais 18 pierres.”

Pour changer de poids, Chris a déclaré qu’il s’entraînerait jusqu’à cinq fois par semaine et qu’il ferait un jeûne intermittent.

Il a dit : « Je n’ai pas le métabolisme d’une fille ou d’un garçon de 18 ans, je n’en ai tout simplement pas.

«Je me pèse six jours par semaine, et je sais que vous ne devriez pas et je sais que ce n’est pas pour tout le monde, mais je le fais pour que je puisse apprendre comment mon corps fonctionne.

« Je m’entraînerai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je ferai attention à ce que je mange et je mangerai très peu.

“Je fais du jeûne intermittent et je mange à 18h30 ou 19h et ça ira. Je dois le faire à partir des week-ends que j’ai.

Les stars de la série I’m A Celebrity de cette année ont commencé à arriver en Australie lundi.

Aux côtés de Chris, Olivia Attwood de Love Island et Sue Cleaver de Coronation Street sont arrivées.

Ce matin, l’acteur de Hollyoaks, Owen Walker, a atterri Down Under et est maintenant en quarantaine avant le début du spectacle.

