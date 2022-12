Chris Moyles de I’m A Celeb “confirme” la querelle en traitant son camarade de camp de “faux” et dit qu’ils l’ont fait sortir

CHRIS Moyles a qualifié l’un de ses camarades de camp I’m A Celebrity de “faux” une semaine après avoir quitté la jungle.

Le DJ, 48 ans, s’est ouvert sur ce qui s’est réellement passé – disant qu’il a pris d’assaut le plateau de l’émission à un moment donné.

Chris a nommé et fait honte à Matt Hancock, qui a été au cœur de nombreuses rumeurs de « querelle » de la série ces dernières semaines.

S’exprimant lors de son émission sur Radio X, Chris a déclaré: “Matt Hancock a en quelque sorte plongé autour de quelques questions auxquelles je pensais, puis a dit:” Je suppose que tout ce que je demande, c’est le pardon “.

“À ce moment-là, j’ai dû sortir du camp et m’en aller parce que personnellement, j’ai trouvé cela assez faux. Et ça m’a vraiment blessé.

Il a également suggéré que l’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans – qui est arrivé troisième cette année – n’avait rien à faire dans l’émission.

Il a poursuivi: «C’est un député et il est payé pour s’occuper des gens et de leurs intérêts et, espérons-le, améliorer leur vie. Je ne sais pas comment il fait ça en participant au spectacle de la jungle.

Matt était populaire auprès des téléspectateurs de l’émission, mais les rumeurs selon lesquelles il n’était pas un tel succès auprès des camarades de camp ont commencé presque dès son départ.

Le député était visiblement absent du dîner final “non officiel” que les acteurs ont eux-mêmes organisé.

Cependant, Chris a eu des mots beaucoup plus chaleureux pour certaines des autres stars du camp, en particulier le stand-up Seann Walsh, 37 ans.

Le DJ a déclaré: «Il a eu une carrière très difficile en termes de carrière et de santé mentale depuis.

“Il était très ouvert à ce sujet et est venu dans l’émission pour dire essentiellement:” Je ne suis vraiment pas un méchant, puis-je recommencer “. Ce qui est vraiment honnête et prend beaucoup de balles.

Chris et Seann ont été réunis aujourd’hui, posant pour une photo dans les studios de Radio X dans le West End de Londres.

D’autres secrets révélés par l’ancien homme de Radio 1 comprenaient le fait qu’il y avait un procès qui s’est déroulé si calamiteux qu’il n’a même jamais été montré.

Il a expliqué que lui et Scarlette Douglas avaient lancé un défi Dingo Dollar que les producteurs avaient choisi de supprimer entièrement.

Chris a révélé: «Nous étions si mauvais pour gagner les friandises dans les défis Dingo Dollar Deals on Wheels. Scarlette et moi avons lancé un défi et ils ne l’ont même pas montré – c’est à quel point nous étions mauvais.

