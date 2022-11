Chris Moyles de I’m A Celeb a l’air terrifié alors qu’il saute en parachute dans le camp avec Olivia Attwood – alors que les stars se rencontrent pour la première fois

Chris Moyles de I’M A Celeb a l’air terrifié alors qu’il saute en parachute dans le camp avec Olivia Attwood dans les premières images de la nouvelle série.

L’émission de téléréalité ITV commence demain soir et est de retour en Australie pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus.

Dix célébrités se dirigent vers la jungle I’m a Celeb – mais certaines doivent d’abord prendre leur envol.

Dans les images teasers publiées avant le premier épisode de demain, on peut voir DJ Chris, 48 ​​ans, sauter d’un avion avec son instructeur de parachutisme.

La star a l’air terrifiée avant que le parachute ne s’ouvre et un sourire éclate sur son visage.

Pendant ce temps, l’ancienne star de Love Island, Olivia, 31 ans, relève également le défi et plonge hors de l’avion avec son instructeur.

Olivia peut être vue tenant ses bras tendus avec les yeux baissés alors qu’elle tombe librement vers le sol avant d’éclater également dans un sourire une fois que le parachute s’ouvre et qu’elle peut admirer la vue.

Avant que la moitié des célébrités ne soient chargées du saut en parachute, elles devaient toutes se rencontrer pour la première fois.

On peut voir Olivia et Chris rencontrer la footballeuse Jill Scott, Charlene White de Loose Women et Babatunde Aléshé de Gogglebox.

Chris partage un rire avec Charlene, 42 ans, alors que les cinq étoiles discutent au bord d’une piscine.





Rencontrez et saluez, trois célébrités – Babatúndé, Jill et Charlene – se rendent dans l’emblématique bâtiment Focus de Surfers Paradise en Australie pour le fameux défi de la planche – avec une différence.

Maintenant de retour avec une métamorphose terrifiante en tant que “The Ledge”, les camarades de camp doivent marcher jusqu’au bord de la planche et une fois tous en position, faire un pas en avant sur le rebord afin qu’ils se penchent vers l’avant et face à la chute à couper le souffle de 334 pieds au sol. Ici, ils doivent tenir la position pendant une minute complète.

Au bout des 60 secondes, ils doivent lâcher la corde qui les soutient et plonger de leur perchoir afin de remporter chacun une étoile convoitée.

Pendant ce temps, les cinq célébrités restantes; Mike Tindall, Boy George, Owen Warner, Sue Cleaver et Scarlette Douglas se rencontrent pour la première fois dans un endroit séparé d’une marina.

La star du Culture Club, Boy George, est photographiée en train d’embrasser Mike, 44 ans, sur la joue alors qu’ils se rencontrent, tout en portant une chemise colorée, un pantalon assorti et un chapeau noir tendance.

Pour ne pas être en reste, A Place in the Sun’s Scarlette, 35 ans, porte une combinaison de style chaudière vert vif, tandis que la star de Corrie, Sue, 59 ans, porte une combinaison à motifs bleus et des baskets.

Trois stars – Mike, Sue et Owen – sont verrouillées sur le mât d’un bateau, surnommé le Critter Cruise. Chaque célébrité doit relever un défi pour en débloquer un chacun.

En premier, Mike doit entrer dans l’eau et apparaître à l’intérieur d’un bateau renversé. À l’intérieur, il trouve des lettres qui correspondent à des chiffres. Peut-il trouver le bon code à transmettre à ses coéquipiers pour déverrouiller son étoile ?

Le défi de Sue la voit affronter la «cabane à appâts». Ici, trois enfers sont remplis de créatures. À l’intérieur, elle doit rechercher les yeux de poisson. Comptez-les et elle gagnera son code pour ouvrir son cadenas. Réussira-t-elle ?

Et Owen doit entrer directement dans l’action, en prenant un tuyau qui est bloqué. S’il peut ignorer les insectes et la crasse et retirer les boulons, il déverrouillera la grille et trouvera les clés Allen qui l’aideront à libérer son code et à ouvrir son cadenas. La navigation sera-t-elle fluide pour Owen ?

I’m A Celebrity Get Me Out of Here commence à 21h sur ITV le dimanche 6 novembre.