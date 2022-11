Chris Moyles claque Radio 1 et prétend qu’ils l’ont limogé après 15 ans sans préavis

CHRIS Moyles a critiqué BBC Radio One pour l’avoir “renvoyé sans préavis” après 15 ans de présentation de leur émission de radio.

Dans l’épisode de ce soir de I’m A Celebrity, l’athlète de choc a révélé qu’il avait été prévenu de sa sortie soudaine de la station en 2012, bien qu’il y soit resté une décennie et demie.

Chris Moyles a animé l'émission de petit-déjeuner Radio One pendant 15 ans

Dans une rare conversation intime avec Matt Hancock, Moyles a révélé les circonstances entourant le départ de son poste de longue date en tant qu’animateur de l’émission du petit-déjeuner, affirmant que la BBC ne lui avait donné que quelques heures pour se préparer à faire ses adieux à l’antenne.

“Je savais que Radio One est un tapis roulant et que vous pourriez être là pendant un an, ou vous pourriez y être pendant 15 ans, mais vous allez tomber à un moment donné”, a-t-il déclaré.

Hancock a comparé qu’il se sentait similaire en politique et a remis en question son sentiment de dire au revoir à son émission historique.

“Je suis parti heureux, j’étais un peu fâché après mon départ et j’étais fâché… ils l’ont si mal, si mal géré”, a expliqué Chris. “Alors je suis entré avec mon agent et le contrôleur et nous nous sommes assis et il a dit:” Écoutez, ce n’est pas très facile, je pense qu’il est temps de conclure le spectacle. Nous allons annoncer dans les nouvelles à 10 h 20 que Nick Grimshaw prend le relais. ‘”

«Mon agent a dit:« C’est en panne »et tout est devenu un peu torride. Et je me dis, ‘Calmez-vous tous les deux, arrêtez.’ J’ai dit au patron : ‘Tu ne peux pas faire ça.’ Il dit: “Eh bien, si nous ne le faisons pas, ça sortira.”

“J’ai dit:” Eh bien, jusqu’à il y a 60 secondes, je ne le savais pas. Donc, après 15 ans, vous ne pouvez plus faire cela. Je dois annoncer que je quitte l’émission du petit-déjeuner et nous devons comprendre ce qui se passe. Ce n’est pas une conversation de deux minutes et c’est méchant ».

Finalement, ils sont parvenus à un compromis pour permettre à Moyles d’annoncer qu’il quittait la série, mais Grimshaw a été annoncé comme son remplaçant peu de temps après.

« Ils l’ont annoncé à 10h30 le lendemain matin. Nous avons terminé à 10h, ils ont annoncé à 10h30 que Nick prenait le relais », a-t-il poursuivi. “J’étais juste comme, ‘Ok, d’accord.’ Mais, ils nous ont donné trois mois pour nous dire au revoir, ce qui était super. Alors j’ai dit: ‘Vous savez, merci pour tout, à votre santé.’





Cependant, il semble que tout se passe pour une raison, Chris utilisant sa liberté retrouvée pour passer un an à Los Angeles, où il a rencontré sa petite amie de longue date, Tiffany Austin.

“Lorsque vous faites l’émission du petit-déjeuner sur Radio 1, vous obtenez ces opportunités incroyables, mais vous savez toujours à l’arrière de votre tête, un jour qui se terminera”, a résumé Chris plus tard dans le Bush Telegraph. «Alors quand ça s’est terminé, faire la comédie musicale, faire ma propre tournée, puis rencontrer ma future petite amie – alors ma vie a complètement changé.

“Alors, pas de regrets, tous heureux, ça a été un bon voyage jusqu’à présent.”

Chris a crédité sa petite amie Tiff comme un côté positif pour avoir quitté la station