Chris Matheson: le député travailliste pourrait perdre son siège après des conclusions d’inconduite sexuelle

Un député travailliste risque quatre semaines de suspension de la Chambre des communes et une élection partielle de rappel après qu’une enquête a confirmé les allégations d’inconduite sexuelle à son encontre.

Christian Matheson, député de la ville de Chester depuis 2015, a été reconnu coupable d’avoir exercé une pression indue sur une femme membre du personnel pour qu’elle parte avec lui en voyage «à motivation sexuelle» à l’étranger.

Et il a été découvert qu’il avait fait des “avances sexuelles non désirées et importunes” à la même femme – qui ne travaille plus pour lui – pendant et après un événement d’entreprise en dehors du parlement.

Le groupe d’experts indépendants mis en place pour enquêter sur les allégations d’intimidation et de harcèlement après le scandale “Pestminster” a conclu qu’il n’y avait “aucun doute” que le député “cherchait à initier une relation sexuelle avec le plaignant, son employé subalterne”.

Le panel a déclaré: «Cette relation souhaitée était indésirable et importune tout au long. La preuve confirme que ses actions étaient entièrement non consensuelles, ainsi que menaçantes, intimidantes, minantes et humiliantes pour le plaignant.

M. Matheson, 54 ans, a fait appel des conclusions initiales du panel, mais l’appel a été rejeté car il n’avait présenté aucune nouvelle preuve substantielle.

La recommandation du panel d’une suspension de quatre semaines doit être confirmée par un vote à la Chambre des communes avant de prendre effet.

Si elle était confirmée, la suspension déclencherait une pétition de révocation, permettant aux électeurs de sa circonscription de forcer une élection partielle.

À la suite d’une enquête menée par un enquêteur indépendant, la commissaire parlementaire aux normes Kathryn Stone a confirmé deux allégations d’inconduite sexuelle contre M.

Elle a conclu qu’il avait invité la plaignante à faire un voyage privé à l’étranger et que «l’invitation était à caractère sexuel, non désirée et avait mis la plaignante sous pression et l’avait intimidée».

Et elle a trouvé lors d’un événement d’entreprise lié au travail, il “lui a lié les bras; a fait des commentaires personnels sur son apparence tout en la regardant de manière suggestive ; lui a fait tenir la main en partant et a insisté pour l’accompagner jusqu’à son arrêt de bus ».

Une fois à l’arrêt de bus, il “l’a invitée à revenir dans son appartement, l’a embrassée deux fois sur le front et a tenté de l’embrasser sur la bouche”.

Le commissaire a conclu qu’il s’agissait « d’avances sexuelles non désirées et importunes ».

M. Matheson n’a pas fait appel de la décision du commissaire, mais a contesté certaines de ses conclusions au cours du processus de détermination de la peine.

Bien qu’il ait tenu compte du fait que M. Matheson a reconnu qu’il avait enfreint la politique sur l’inconduite sexuelle, le comité a conclu que son « défaut persistant de reconnaître l’étendue de son inconduite [was] un facteur aggravant » et « insultant pour le plaignant ».

« Le net déséquilibre de pouvoir » entre M. Matheson et la plaignante, sa vulnérabilité et sa dépendance vis-à-vis de lui pour l’emploi constituaient d’autres facteurs aggravants graves.

Il a déterminé que M. Matheson devrait être suspendu de la Chambre pendant quatre semaines pour une “infraction grave au code de conduite”.