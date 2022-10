Chris Matheson, député de Chester: le député travailliste démissionne après avoir été suspendu à la Chambre des communes pour “inconduite sexuelle grave”

Un député travailliste a démissionné et déclenché une élection partielle après qu’un chien de garde a appelé à sa suspension des Communes pour “inconduite sexuelle grave”.

Christian Matheson, député de la ville de Chester, nie les allégations – d’une invitation «à motivation sexuelle» à un membre du personnel pour un voyage privé à l’étranger – mais a annoncé qu’il se retirait.

Le parti travailliste avait rapidement suspendu le whip de M. Matheson et l’avait appelé à démissionner après que le commissaire aux normes parlementaires ait confirmé deux allégations.

“C’est un cas incroyablement grave. Il doit y avoir une tolérance zéro pour le harcèlement sexuel et le parti travailliste a agi immédiatement », a déclaré un porte-parole.

M. Matheson a remporté le siège aux élections générales de 2019 avec une majorité de 6 164 voix sur les conservateurs, ce qui signifie que les travaillistes seront convaincus de le conserver, au milieu de la tourmente actuelle du parti conservateur.

Il faisait face à une éventuelle élection partielle de toute façon, car une suspension de quatre semaines est suffisante pour déclencher la loi de 2015 sur le rappel des députés, permettant aux électeurs de demander le vote.

Le commissaire aux normes a confirmé les allégations selon lesquelles le député avait invité « non voulu » l’ancien membre du personnel à voyager avec lui et l’avait mise « sous pression et intimidée ».

Lors d’un événement de travail à l’extérieur du Parlement, il lui a également « tendu les bras avec elle ; a fait des commentaires personnels sur son apparence tout en la regardant de manière suggestive ; lui a fait tenir la main en partant et a insisté pour l’accompagner à son arrêt de bus; et une fois là-bas l’a invitée à revenir dans son appartement, l’a embrassée deux fois sur le front et a tenté de l’embrasser sur la bouche », a indiqué un rapport.

“Le commissaire a conclu qu’il s’agissait d’avances sexuelles non désirées et importunes”, a-t-il conclu.

Dans sa déclaration de démission, M. Matheson a protesté qu’il avait été “reconnu coupable de plusieurs allégations que je sais être fausses”.

“Dès le début, j’ai accepté d’avoir commis une infraction mineure au code et j’avais espéré qu’une approche honnête et ouverte me mettrait en valeur”, a-t-il écrit.

“Cela s’est avéré ne pas être le cas et je suis consterné d’avoir été reconnu coupable de plusieurs allégations que je sais être fausses.

“En effet, mon insistance sur ce que je sais être vrai – que je n’avais aucune motivation sexuelle dans cette affaire – a été retenue contre moi comme un refus d’accepter ma culpabilité, et a entraîné une sanction accrue que j’estimais disproportionnée.”

Il a demandé “l’intimité de ma famille” et a déclaré que l’enquête avait “causé un lourd tribut à ma santé, nécessitant mon hospitalisation”, ajoutant: “Je m’excuse une fois de plus auprès du plaignant dans mon cas, pour le mal que j’ai causé”.