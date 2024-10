Chris Martin révèle que Coldplay prévoit de sortir seulement « 12 véritables albums » : il est vraiment important que nous ayons cette limite

Le chanteur Chris Martin a déclaré que Coldplay sortirait un total de « 12 véritables albums » en tant que groupe. Parler avec PERSONNESChris a également déclaré qu’il était « vraiment important que nous ayons cette limite ». (Lire aussi | Ligne de tickets pour Coldplay : un avocat de Mumbai poursuit BookMyShow en justice pour escroquerie présumée) Coldplay sortira son dixième album studio en octobre.

Chris Martin parle des albums de Coldplay

« Nous n’allons faire que 12 albums à proprement parler, et c’est réel… moins c’est plus. Et pour certains de nos critiques, encore moins serait encore plus. Il est vraiment important que nous ayons cette limite. Il n’y en a que 12 et demi. Les albums des Beatles. Il y a à peu près le même Bob Marley, donc tous nos héros et aussi cette limite signifie que le contrôle de qualité est si élevé en ce moment, et pour qu’une chanson soit réalisée, c’est presque impossible, ce qui est génial.

Chris partage les projets du groupe

Il a ajouté : « Je ne sais pas d’où viennent les chansons. Je ne sais pas d’où viennent les idées, mais cela me vient à l’esprit depuis environ quatre ou cinq ans maintenant. Du genre : ‘Tu dois finir comme ça’. ‘, et j’ai confiance en cela tout comme je fais confiance aux chansons. Donc, si nous faisons quelque chose ensemble après cela de manière créative au-delà de la tournée, alors ce sera quelque chose de différent, ou ce sera une chose parallèle, ou ce sera une compilation de. des choses que nous n’avions pas terminées.

Une raison pour laquelle Chris a décidé de se retirer de la création d’albums est que, pour réaliser un « grand » projet, « il faut tellement de disputes entre les gens », a-t-il ajouté, « et je veux donner aux autres une partie de leur vie pour eux-mêmes ». « .

À propos de Coldplay

Le dixième album studio de Coldplay, Moon Music, devrait sortir le 4 octobre. Outre Chris, le groupe comprend Jonny Buckland, Guy Berryman et Will Champion.

Le groupe se produira les 18, 19 et 21 janvier 2025 au stade sportif DY Patil de Mumbai. Ce concert marquera la première visite de Coldplay en Inde depuis huit ans. Ils se sont déjà produits à Mumbai dans le cadre du Global Citizen Festival en 2016.

La tournée mondiale Music Of The Spheres 2025 débutera le 30 octobre au Marvel Stadium de Melbourne, en Australie, et se terminera le 31 août 2025 par un spectacle au stade de Wembley à Londres, au Royaume-Uni.