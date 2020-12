Pouvez Jimmy Fallon faire une expérience aussi belle que Taylor Swiftde folklore?

Le mardi 1er décembre Le spectacle de ce soir l’animateur a fait une forte tentative en créant une parodie de mini-doc de l’exclusivité Disney + du chanteur « cardigan », folklore: les sessions de l’atelier long étang.

« D’accord, il est donc 8h30 du matin. Pourquoi suis-je réveillé? » Dit Jimmy. « J’ai commencé à écrire un album de manière inattendue et je me suis senti vraiment inspiré et je suis allé avec. Et j’ai enregistré un album entier avec The Roots à distance. »

Jimmy était assis à côté Les racines membres Tariq Trotter et Questlove sur un toit et discuté de l’album potentiel de l’hôte de fin de soirée.

« Je me suis souvenu de vous avoir appelé, Tariq, et je vous ai demandé si vous pouviez m’aider, » nota Jimmy à quoi le musicien répondit, « Seulement si vous me payiez beaucoup d’argent. »

Jimmy s’est alors tourné vers Questlove et s’est rappelé avoir demandé: « Hé, tu veux travailler sur quelque chose ensemble? » Quest se souvient avoir contourné complètement la question et demandé: « Comment avez-vous obtenu ce numéro? »