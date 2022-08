Chris Martin de Coldplay s’arrête au milieu d’un concert pour dessiner un tatouage pour un méga fan

Un méga fan du groupe de rock anglais Coldplay a été époustouflé lorsqu’un moment inimaginable s’est produit devant ses yeux. Le chanteur principal du groupe, Chris Martin, s’est arrêté au milieu du concert et a conçu un tatouage pour le fan.

Mattie Jolley, un résident du Hertfordshire, assistait au concert de Coldplay. Il a apporté une énorme pancarte qui disait: “Chris, dessine mon tatouage, s’il te plaît.” Pendant que le groupe jouait leur morceau très populaire, Fix You, le leader, Chris, a remarqué le signe et s’est frayé un chemin à travers une foule épaisse pour dessiner un tatouage pour Mattie.

Chargé d’excitation, Mattie a partagé le moment où son chanteur préféré est venu vers lui pour lui dessiner un tatouage. Partageant la vidéo, Mattie, dans la légende, a écrit: “Alors la nuit dernière n’a toujours pas frappé. Ne paniquez pas, c’était bien, mais mieux encore, Chris a vu ma pancarte et est venu me voir pendant Fix You pour me faire un tatouage… comme QUOI ! »

Jetez un oeil au clip ici:

Alors la nuit dernière n’a toujours pas frappé. Obtenir Don’t Panic était génial mais mieux que tout, Chris a vu mon signe et est venu me voir pendant Fix You pour me dessiner un tatouage… comme QUOI !!!!!! pic.twitter.com/ayw4Fz2EBC — MattieOfTheSpheres (@MattieJolleyAFC) 21 août 2022

Parlant de l’expérience inoubliable, Mattie a déclaré à NTK : “Dès que c’est arrivé, j’ai fondu en larmes en réalisant ce qui venait de se passer et j’étais encore plus sous le choc”, comme l’a rapporté LAD Bible. Chris est descendu de la scène et a dessiné un cœur entouré d’un signe d’infini.

Il a ajouté: «Il m’avait remarqué tout au long du spectacle. Nous avons eu beaucoup de contact visuel, ce qui m’a fait me sentir si heureuse et connectée au groupe. Il m’a choisi parmi une foule de 80 000 personnes pour rendre ma soirée encore meilleure, il n’avait pas à le faire et je lui en suis tellement reconnaissant.

Il n’est pas surprenant que Mattie envisage d’obtenir le tatouage unique en son genre conçu par Chris. Mattie a déclaré qu’il n’avait pas finalisé ce qu’il allait obtenir, mais qu’il prévoyait de se faire tatouer le dessin avec les mots “Never Give Up”.

