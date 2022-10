Chris Martin aux prises avec une “infection pulmonaire grave” ; Coldplay “forcé de reporter” une série de concerts au Brésil

Le chanteur de Coldplay, Chris Martin, a contracté une “grave infection pulmonaire” lors d’une tournée, forçant le groupe à annuler une liste de concerts prévus au Brésil.

“Avec un profond regret, nous avons été contraints de reporter nos prochains concerts à Rio de Janeiro et São Paulo jusqu’au début de 2023”, a partagé le groupe sur Twitter. “En raison d’une grave infection pulmonaire, Chris a été soumis à des ordres médicaux stricts pour se reposer pendant les trois prochaines semaines.

“Nous travaillons aussi vite que possible pour fixer les nouvelles dates et donnerons plus d’informations dans les prochains jours. À tous ceux au Brésil qui attendaient ces concerts avec impatience, nous sommes extrêmement désolés pour toute déception et inconvénient. , et nous sommes très reconnaissants de votre compréhension en cette période difficile où nous devons donner la priorité à la santé de Chris.”

Le groupe a ajouté : “Nous sommes optimistes quant au retour de Chris en bonne santé après la pause médicale prescrite et nous avons hâte de reprendre la tournée bientôt.

“À toutes les personnes concernées, veuillez accepter nos sincères excuses et merci, comme toujours, pour votre amour et votre soutien.”

Coldplay a huit spectacles à venir programmés dans les villes, selon le site Web du groupe. On ne sait pas si Martin sera prêt à se produire d’ici le 25 octobre, lorsque le groupe commencera un séjour de 10 concerts en Argentine.

Ils devraient faire une pause jusqu’en mai 2023 et reprendront la tournée au Portugal avant de se rendre en Espagne, au Royaume-Uni et dans toute l’Europe pour l’été.

La tournée mondiale “Music of the Spheres” est la huitième tournée de concerts de Coldplay et marque le retour du groupe à la scène après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

La tournée a commencé au Costa Rica en mars et devrait se terminer en juillet 2023, avec un total de 97 arrêts en cours de route.

Martin sort avec l’actrice Dakota Johnson depuis 2017. Il est coparental de deux enfants, Apple et Moses, avec son ex-femme Gwyneth Paltrow.

Les ex amicaux ont inventé le terme “découplage conscient” lorsqu’ils se sont séparés en 2014, avec un divorce finalisé deux ans plus tard. Paltrow a épousé plus tard le producteur de télévision Brad Falchuk,