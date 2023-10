Êtes-vous prêt pour Avancer sur la neige?

La liste des films des Fêtes de cette année est superbe avec Ruelle de la canne en bonbon mettant en vedette Eddie Murphy et Tracee Ellis Ross, Meilleur. Noël. Jamais! mettant en vedette Brandyet Avancer sur la neige qui se concentre sur un travailleur social du service de police d’Atlanta et sur le voyage du réveillon de Noël qui l’aide à se souvenir de la joie et de la magie de la saison de Noël.

Selon le synopsis officiel, « Eddie Garrick (Chris « Ludacris » Ponts) est un homme de bon cœur qui a tourné le dos à Noël en raison d’une expérience traumatisante de son enfance. À la demande de son épouse Allison Garrick (Teyonah Parris), Eddie emmène sa fille Charlotte, 9 ans (Madison Skye Validum) avec lui la veille de Noël, où ils rencontrent un homme mystérieux en costume rouge nommé Nick (Lil Rel Howery).”

Naturellement, “Eddie pense que l’homme est délirant et a besoin de l’aide d’un professionnel mais lorsqu’il évoque la colère d’un homme politique local (Oscar Nuñez), lui et sa fille se lancent dans une aventure magique qui pourrait bien lui redonner foi en Noël.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Dirigé par Histoire de Tim, Avancer sur la neige aussi des étoiles Ravi V.Patel, Mary Lynn Rajskub, Gina Brillon, Sébastien Sozzi, Kévin Connollyet Zulay Henao.

“Ils se sont donné l’espace et le soutien nécessaires pour donner de très belles performances”, a déclaré Story à propos de Lil Rel et Luda dans un communiqué. interview avec CE. « Il y a un pourcentage de [the film] c’est fantaisiste… et puis il y a un pourcentage qui est très accessible, terre-à-terre et ancré. Et je pense qu’ils ont trouvé une si belle combinaison de cela… la façon dont ils se juxtaposent à l’écran. J’ai eu beaucoup de chance qu’ils aient tous deux la volonté et la capacité de le faire.

Avancer sur la neige diffusé le 17 novembre sur Disney+.