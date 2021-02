Chris Lopez, l’ex de maman adolescente Kailyn Lowry, partage une photo rare avec son fils Creed, 6 mois, et dit qu’il est allé en «  enfer et revenir  »

Chris Lopez, l’ex-maman de l’adolescence, maman Kailyn Lowry, a partagé une photo rare avec son fils Creed et a révélé qu’il était allé en «enfer et revenir».

L’ex de la star de télé réalité récemment a admis qu’il voulait avoir plus d’enfants.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Chris prendre à Instagram pour poster l’adorable cliché avec son plus jeune enfant alors qu’ils s’approchaient tous les deux pour le selfie.

Il a sous-titré: « LoLo, cela n’a pas été une route facile pour moi, beaucoup de discussions avec les gens, mais la plupart auraient été repliés dans ma position, même ceux qui m’ont fait subir cela ne pourraient pas le gérer si c’était l’inverse. autour de.

« J’ai été en enfer [sic] en arrière sur ce voyage et ont encore un long chemin à parcourir. Je remercie tous ceux qui ont été derrière moi, m’ont soutenu, m’ont pris dans mes bras quand je suis à terre, m’ont guidé, c’est très apprécié. «

A part baby Creed, Kailyn et Chris partagent également Lux, fils de 3 ans.

Cependant, Chris a récemment déclaré dans son podcast, PTS D – Pressure Talks with Single Dads, qu’il cherchait à redevenir père: « Je veux discrètement plus d’enfants. Alors je dois trouver quelqu’un qui veut plus d’enfants … Même quand j’étais jeune je savais que j’en voulais deux [kids]. «

Il a poursuivi: « Je veux une fille … Un jour, j’espère une fille. Je veux que mes filles aient une sœur … trois pourraient être mon maximum … peut-être quatre seraient mon maximum …

«Deux garçons et une fille… Je suis hétéro. Je suis solide… si Creed était une fille, j’en aurais fini.

L’ancien couple a connu des hauts et des bas, la plupart étant documentés sur les réseaux sociaux.

Kailyn, 28 ans, récemment les accusations portées contre elle ont été abandonnées après avoir été arrêtée pour aurait « frappé » Chris « plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de Lux l’automne dernier.

Les ex ne voyaient clairement pas dans les yeux les MTV star a même admis vouloir a légalement coupé Chris de la vie de ses fils.

Au cours d’un épisode de son podcast Baby Mamas No Drama, elle a expliqué: « J’ai un énorme problème avec ça [inconsistent fathers]. Le système judiciaire préfère voir un père qui va et vient à sa guise, à l’intérieur et à l’extérieur, des incohérences pendant des jours, des semaines, parfois des mois… «

La mère de quatre enfants a également expliqué que Chris n’avait pas réussi à être un père plus impliqué lors d’un épisode de la saison neuf de Adolescent maman 2.

Elle a dit: « Chris n’intensifie pas comme je pensais qu’il le ferait.

« J’ai f ** ked up, comme c’est la ligne du bas, j’ai f ** ked up en bougeant. J’ai fait cette erreur et maintenant je dois la corriger. »

Kailyn est également maman du fils Issac, 11 ans, avec l’ex Jo Rivera, et de Lincoln, 7 ans, avec Javi Marroquin.