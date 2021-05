Chris Lopez, l’ex de maman adolescente Kailyn Lowry, affirme qu’elle a provoqué un «  drame  » avec lui pour obtenir des cotes pour la première de la nouvelle saison

Chris Lopez, l’ex de KAILYN Lowry, l’a accusée d’avoir suscité un «drame» avec lui pour son scénario Teen Mom 2.

Le joueur de 29 ans appelé Chris plus tôt cette semaine dans une longue diatribe après avoir menacé d’intenter une action en justice contre MTV pour avoir montré son visage dans la nouvelle saison.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

TIC Tac

Chris Lopez a accusé Kailyn Lowry d’avoir suscité un « drame » avec lui pour Teen Mom 2[/caption]

Dans une série d’histoires Instagram, Kailyn de marque Chris «Ridicule» d’être «bouleversé» d’être montré dans l’émission.

Chris – qui partage ses fils Lux, trois ans, et Creed, huit mois, avec Kailyn – a fait valoir qu’ils étaient en bons termes jusqu’au début de la nouvelle saison de Teen Mom.

«Nous allions bien jusqu’à ce week-end. Nous allions merveilleusement bien. Juste un tas d’absurdités », a-t-il déclaré sur son podcast sur le SSPT.

«La mère de mes enfants essaie de sortir et d’en faire quelque chose que ce n’est pas. Je n’en ai même pas vraiment fait un gros problème.

Instagram

Elle a appelé Chris après avoir menacé d’intenter une action en justice contre MTV pour avoir montré son visage dans la nouvelle saison.[/caption]

Instagram

Kailyn l’a frappé dans une série d’histoires Instagram[/caption]

Il a poursuivi: «La prochaine chose que vous savez, nous avons eu un ensemble de 10 diapositives… des coups de feu lancés sur moi. Vous commencez tous le drame parce que votre émission sort. C’est tellement ringard.

«Les gens ne parleront pas de la façon dont nous nous entendions. Parce que ça ne va pas avec leur histoire.

«Ils ne peuvent pas vous dire: ‘Oh, je viens de l’inviter à faire du kayak’. Nous avons l’air idiot. Quand la famille se heurte, nous avons l’air stupides.

Plus tôt cette semaine, un fan a demandé à Chris s’il ferait partie de la nouvelle saison Teen Mom 2.

Instagram

Chris a affirmé qu’ils étaient en bons termes jusqu’au début de la nouvelle saison[/caption]

Instagram

Il l’a accusée d’avoir créé des disputes avec lui pour correspondre à son « histoire »[/caption]

À côté d’un gif d’un avocat, il a répondu: «Je ne devrais pas l’être, mais si je le fais, j’essaie de voir ce que je peux faire à ce sujet.»

Malgré sa relation tendue avec Kailyn, Chris a insisté la semaine dernière pour que ils sont « bien coparentaux ».

« J’entraîne l’équipe T-ball de Lux et vous savez, la coparentalité se passe bien », a-t-il déclaré dans un Instagram Live la semaine dernière.

Instagram / kailylowry

Kailyn partage ses fils Lux et Creed avec Chris[/caption]

En septembre, Kailyn était arrêtée après avoir prétendument frappé Chris plusieurs fois avec un «poing fermé» après il a coupé les cheveux de Lux sans sa permission.

« Christopher a déclaré que Kailyn et sa mère s’étaient arrangés pour avoir un échange de garde pour Lux Lowry à sa résidence », ont indiqué des documents judiciaires.

Lorsque Kailyn a remarqué que Chris avait donné une coupe de cheveux à Lux, il a affirmé qu’elle «était retournée à la résidence et avait commencé à l’attaquer. [and] lui donnant des coups de poing à plusieurs reprises sur la tête et le haut du torse parce qu’elle ne voulait pas que les cheveux de l’enfant soient coupés.

Instagram / kailylowry

La mère de quatre enfants a été arrêtée en septembre pour avoir prétendument frappé Chris[/caption]





Le dépôt a continué: «Christopher a déclaré qu’il ne s’était pas battu et que Kailyn avait ensuite quitté la résidence.»

Plus tôt ce mois-là, Kailyn a appelé Chris sur les réseaux sociaux pour couper les cheveux de Lux.

«Être parent avec un narcissique, c’est comme… une tactique de contrôle», a-t-elle écrit, à côté d’une photo avant et après des cheveux de Lux.