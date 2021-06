Chris Lopez, l’ex de la mère adolescente Kailyn Lowry, insiste sur le fait qu’il passe du temps avec ses fils Lux, 3 ans, et Creed, 10 mois en un clin d’œil

Chris Lopez, l’ex de maman Kailyn Lowry, a insisté pour qu’il passe du temps avec ses fils Lux, 3 ans, et Creed, 10 mois, en un clin d’œil.

Chris, 27 ans, a tenu une session de questions-réponses avec ses abonnés le Instagram.

Un fan a demandé : « Comment ça va de regarder un bambin et un bébé quand c’est votre tour ? J’ai 3 garçons.

La star de télé-réalité a mentionné que le bébé de 10 mois « a constamment besoin d’attention ».

Chris a également déclaré qu’il avait « essayé de faire la même chose pour Lux ».

La personnalité de la télévision a ajouté: « Cela devient difficile certains jours, mais Lux est d’une grande aide quand il s’agit de son frère. »

Dans le doux claquement, Creed portait son costume de Spider-Man tout en sirotant son biberon.

Lux s’allongea sur le sol tout en tenant son petit frère.

Le mois dernier, Chris a applaudi les trolls qui ont dit que Creed n’était pas son fils à cause de sa « peau blanche ».

Alors qu’il était sur Instagram en direct, Chris a déchaîné: « Pourquoi dois-je désactiver mes commentaires parce que les gens sont ignorants? »

« Mon fils, oui, il est blanc. Mon fils est blanc. Donc? Sa mère est blanche, ça va. Si Creed avait les cheveux noirs, tu ne dirais probablement pas ça.

« Juste parce qu’il a les cheveux blonds. Je ne sais même pas comment fonctionne la génétique mais je ne suis pas stupide, je comprends les choses.

Chris a poursuivi: «Avez-vous vu ses autres enfants? Est-ce que l’un de ses autres enfants est sombre ? Non, même pas Lux, mais vous ne doutez pas que ce n’est pas mon fils », a claqué la star de télé-réalité.

« Mais parce que celui-ci a la peau blanche et les cheveux blonds, vous voulez tous continuer à dire des conneries. Concentrez-vous sur vos propres enfants.

La star de la télé a conclu : « Je ne suis pas sombre non plus, j’ai un peu de couleur. Je pense que Creed me ressemble quand j’étais bébé. J’ai une photo de bébé qui lui ressemble.

Il y a environ une semaine, Kailyn, 29 ans, a révélé que son ex était apparu sur son podcast.

le Maman adolescente 2 La star de 29 ans s’est moquée de son bébé papa en disant qu’elle ne pouvait rien diffuser parce qu’il était inintelligible.

le MTV la star a applaudi ses détracteurs qui voulaient savoir pourquoi ses bébés papas, comme Chris et Javi Marroquin, 28 ans, n’avait pas figuré sur son podcast.

Dans sa story Instagram, la MTV star a déclaré: «Je voulais purifier l’air très rapidement.

« Javi a participé à Coffee Convos non pas une mais deux fois. Et Chris et moi avons en fait enregistré un épisode avec [Kailyn’s co-host] Lindsie [Chrisley] pour Coffee Convos.





« Malheureusement, il a marmonné son chemin et nous n’avons donc pas pu diffuser cet épisode. »

La star de télé-réalité a ajouté: « Alors je voulais juste dire ça et savoir de quoi vous parlez avant de parler de merde. »

Kailyn partage Lincoln, six ans, avec Javi et Isaac, 11 ans, avec Jonathan Rivera, 34.

