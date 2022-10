Chris Lauzen, trésorier du comté de Kane Questionnaire électoral 2022 – Section locale de Shaw

Nom et prénom: Chris Lauze

Quel bureau recherchez-vous ? Trésorier du comté de Kane

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Sénateur de l’État de l’Illinois 1993 – 2012

Président du conseil d’administration du comté de Kane 2012 – 2020

Ville: Aurore

Profession: Conseiller fiscal CPA

Éducation: Harvard Business School, Master en administration des affaires

Université de l’Illinois, diplôme d’expert-comptable agréé (CPA)

Duke University, Bachelor of Arts in Management and English, cum laude

Site Web de la campagne : www.lauzenforkane.com

Chris Lauzen, candidat au poste de trésorier du comté de Kane (Photo fournie par Chris Lauzen)

Quelles seraient vos trois principales priorités au cours des quatre prochaines années ?

1. Gagnez plus de 1 000 000 $ d’intérêts supplémentaires par an sur les réserves d’investissement du comté de Kane par rapport à ce qui est actuellement gagné.

2. Servir de « défenseur des contribuables » afin de minimiser les dépenses gouvernementales inutiles et de maximiser les exonérations/déductions légales de l’impôt foncier des résidents.

3. Rassembler et mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion nationales de la fonction de trésorier du comté en maintenant et en renforçant notre personnel compétent et productif au service des résidents du comté de Kane.

Veuillez visiter www.lauzenforkane.com pour plus de détails

Les impôts sont une préoccupation majeure soulevée par les électeurs locaux. Que faites-vous dans le cadre de votre poste pour réduire le fardeau fiscal des résidents ?

Nous réduirons la pression des impôts fonciers plus élevés sur les propriétaires et les propriétaires de petites entreprises, comme je l’ai fait en tant que président du comté de Kane, lorsque nous :

Gagnez 1 000 000 $ d’intérêts supplémentaires sur nos réserves ;

Fournir aux contribuables et aux membres du conseil du comté des informations précises et compréhensibles sur les recettes et les dépenses fiscales (comme l’a si bien fait la trésorière du comté de Cook, Maria Pappas); Et aidez les contribuables fonciers à utiliser toutes les exemptions et déductions légales auxquelles ils ont droit.

La différence entre les promesses de campagne politique et l’accomplissement de la performance est une expérience historique réelle. Au cours des huit années où vous m’avez élu président et administrateur en chef du comté de Kane, nous avons gelé la taxe foncière pour gérer le comté et la réserve forestière, réduit la dette obligataire de 70 %, financé intégralement les obligations de pension publique et l’avons fait à 100 % transparence des finances et des nominations.

Si vous pouviez refaire ou annuler une décision prise par le trésorier du comté au cours des quatre dernières années, quelle serait-elle et pourquoi ?

Les 250 000 000 $ de réserves d’investissement du comté représentent les « économies de toute une vie » des contribuables du comté. Nous ne gagnons actuellement qu’environ la moitié (1⁄2) d’un sou d’intérêt par an (0,005) sur ces réserves d’investissement. (Accepteriez-vous cette performance de votre conseiller en placement actuel ?)

Cela signifie que pour l’utilisation annuelle de chaque 1 000 000 $ de nos « économies », les banquiers du comté nous versent en moyenne environ 5 000 $ seulement (c.-à-d. 1 000 000 $ fois 0,005 équivaut à seulement 5 000 $ par année). C’est inacceptable.

Je cours pour corriger cette lacune.

Qu’apportez-vous à la table que vos adversaires n’apportent pas ?

Je respecte mon adversaire, sa famille et sa carrière, donc je refuse de répondre à la question du journal formulée comme elle l’est dans un « moi contre lui », terme potentiellement négatif.

En termes positifs, après 10 ans d’expérience dans le secteur privé, j’ai créé un cabinet comptable et fiscal à partir de zéro avec ma femme, Sarah, l’ai développé pour servir plus de 200 clients mensuels de petites entreprises et je l’ai vendu avec succès ; 20 ans au Sénat de l’État de l’Illinois axés sur tous les comités financiers et en tant que coprésident de la Commission d’audit législatif bipartite ; et, pendant les 8 années où vous m’avez élu au poste de président du conseil de comté et d’administrateur en chef, nous avons prouvé que nous pouvions remplir tous nos services et obligations financières sans vous en demander plus, les contribuables. . . J’ai appris que ce n’est que la première étape (et la plus simple) pour savoir QUOI faire dans notre situation actuelle.

Encore plus important est de savoir COMMENT le faire et QUI demander de l’aide. Pendant mon séjour au Sénat de l’État, président du conseil d’administration du comté, en tant que comptable fiscaliste prospère pour les petites entreprises et expert-comptable agréé (CPA), j’ai reçu la formation et acquis de l’expérience pour savoir QUOI, COMMENT et QUI pour “faire avancer les choses”. fait » correctement.