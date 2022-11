Chris Lauzen affirme qu’il peut faire gagner 2 millions de dollars de plus au comté de Kane en revenus de placement, se moque le patron des finances – Shaw Local

L’ancien président du conseil d’administration du comté de Kane, Chris Lauzen, a publié la semaine dernière un plan qui, selon lui, rapporterait 2 millions de dollars de revenus de placement supplémentaires qu’il mettrait en œuvre s’il était élu trésorier du comté mardi.

Lauzen a initialement fait cette affirmation – sans fournir de détails – lors d’un forum des candidats de la Ligue des électrices du comté de Central Kane le 28 septembre à la Bibliothèque publique de Genève, où il est apparu avec son adversaire démocrate Jeffrey Pripusich. Lauzen a publié son plan un mois plus tard, le 28 octobre.

« J’ai un plan qui sera supervisé quotidiennement ; mon adversaire non. Je suis prêt à produire des résultats positifs avant même le jour 1 », a écrit Lauzen dans un e-mail.

Le plan de Lauzen comprend l’identification des problèmes majeurs au sein du bureau du trésorier, l’ouverture des livres et la demande d’aide d’experts et la gestion des fonds et des liquidités pour un investissement plus long.

Au forum de la Ligue, Lauzen a déclaré qu’il avait 27 ans d’expérience en tant que comptable, y compris le démarrage d’une entreprise de comptabilité qui fournissait des services à 200 petites entreprises par mois. Pripusich a déclaré qu’il avait 37 ans d’expérience dans la comptabilité d’entreprise du secteur privé avec un accent sur les comptes débiteurs.

Le directeur exécutif des finances du comté de Kane, Joe Onzick, a cependant contesté l’idée de Lauzen sur les revenus. Onzick, qui prépare le budget du comté, a déclaré qu’une grande partie des investissements du comté sont bloqués et non disponibles pour un réinvestissement.

Onzick a écrit que 91,4 millions de dollars d’investissements dans le comté sont bloqués dans divers comptes qui n’arrivent à échéance qu’en 2024 ou plus tard.

En plus de son plan, Lauzen a envoyé un e-mail le 28 octobre indiquant qu’il mettait le comté au défi de modifier ses projections budgétaires pour l’exercice 2023 afin d’inclure son engagement de 2 millions de dollars.

Onzick’s, dans un e-mail, la présidente du conseil d’administration, Corinne Pierog, a rétorqué que le projet de budget ne modifiera pas le montant réel des intérêts à gagner, il n’y a donc aucune raison de le modifier.

“En fin de compte, modifier le budget ne modifiera pas les résultats et constituerait une perte de temps et d’énergie inutile”, a déclaré Onzick dans son e-mail.

Lauzen avait également évoqué l’idée d’ouvrir les livres du comté pour obtenir des conseils sur l’augmentation des revenus de placement lors du forum des candidats.

L’ancien trésorier David Rickert avait rejeté un plan de Lauzen visant à embaucher un consultant à la fin de leurs deux mandats en 2020 comme trop risqué, rendant le comté vulnérable aux pirates et au vol.

Rickert est maintenant directeur financier du comté de Winnebago.

Lauzen a contesté que le fait d’avoir un consultant en investissement ouvrirait le comté au piratage ou au vol. Il a également déclaré que la proposition à la fin de 2020 avait deux ans et n’était plus pertinente.

Selon son plan, le comté aurait pu fournir «un accès en« lecture seule »(regarder, mais pas toucher), pour faire des recommandations, tout comme les autres trésoriers du comté emploient», a écrit Lauzen.

Pripusich a remis en question l’idée d’ouvrir les livres du comté aux consultants, à la fois lors du forum des candidats et après avoir examiné le plan en huit points de Lauzen.

“Voici une réflexion – vous n’en savez pas plus que les équipes expérimentées du bureau du trésorier et du département des finances, vous ne pouvez pas prédire l’avenir et vous ne pouvez pas garantir le retour sur investissement”, a déclaré Pripusich. « Les conditions du marché et les taux d’intérêt ont un impact significatif sur la performance des investissements. Les idées à haut risque mettront en danger la sécurité et la liquidité des revenus du comté de Kane.