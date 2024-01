Chris Kreider des Rangers a des flashbacks de Jonathan Quick-Kings

LNH

LOS ANGELES — Pour Chris Kreider, revenir dans l’aréna du centre-ville de Los Angeles avec Jonathan Quick dans son filet, contrairement à celui de l’autre côté de la patinoire, doit être étrange.

La glace de la Crypto.com Arena – mieux connue sous le nom d’ancien Staples Center des fans des Rangers – a accueilli l’un des moments les plus déchirants des 12 années de carrière de Kreider dans la LNH, lorsque les Blueshirts ont perdu contre Quick et les Kings lors du cinquième match de la saison 2014. Finale de la Coupe Stanley.

Dix ans plus tard, alors que Quick faisait son retour très attendu à Los Angeles sous le maillot des Rangers derrière lui samedi, il est encore douloureux pour Kreider de se rappeler à quoi ressemblait le gardien de but en tant qu’adversaire.

«C’est un petit traumatisme chaque jour que je lui tire dessus à l’entraînement», a déclaré Kreider au Post avant la défaite 2-1 des Rangers contre les Kings samedi soir.

Kreider, qui avait 23 ans lors de la course de 2014 et qui n’était dans la ligue que depuis peu de temps, a en fait patiné avec Quick cet été dans le Connecticut.

Le gardien des Rangers Jonathan Quick revient à Los Angeles samedi. USA TODAY Sports via Reuters Con

Il n’a pas non plus pu marquer sur Quick à ce moment-là, a déclaré Kreider, soulignant qu’il n’y avait jamais beaucoup de filet sur lequel tirer avec son cadre de 6 pieds 1 pouce et 215 livres.

Ils s’étaient parlé en passant mais, naturellement, ne se sont pas aussi familiarisés qu’ils l’ont fait depuis que Quick a signé un contrat d’un an d’une valeur de 925 000 $ avec les Rangers au cours de la dernière intersaison.

Tout ce que Kreider savait, c’est que si Quick n’était pas déjà le meilleur gardien de but né aux États-Unis à l’époque, il était sur la bonne voie.

En repensant à cette série, Kreider a décrit Quick comme le pouls de cette équipe des Kings de 2014. Il a réalisé de gros arrêts opportuns et les joueurs se sont battus avec acharnement devant lui.

Chris Kreider a joué dans l’équipe de la Coupe des Rangers qui a perdu la Coupe Stanley en 2014. Robert Sabo pour le NY Post

Il y avait juste une certaine aura autour de Quick, se souvient Kreider.

Il y a trop de grands moments dans lesquels Quick a participé pour les compter, mais Kreider avait aussi le sien.

Menés 1-0 lors de la deuxième période du cinquième match en 2014, les Rangers avaient plusieurs corps envahissant le filet pour tenter d’égaliser le score.

Jonathan Quick a passé 16 saisons à Los Angeles en tant que gardien des Kings. Anthony J. Causi

Et pourtant, Quick, qui a blanchi les Rangers lors du troisième match, a tenu bon.

C’était jusqu’à ce que Kreider se poste devant lui en avantage numérique et exploite une passe de centre de Ryan McDonagh pour nouer le match à un tout.

Bien sûr, tout le monde sait comment se termine cette histoire, mais Kreider aura toujours cet objectif sur Quick.

Le défenseur des Rangers Chris Kreider a marqué sur Quick lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley 2014. PA

“Je m’attendais à moitié à ce qu’il mette un tampon dessus”, a déclaré Kreider. « J’avais l’impression qu’à chaque fois que nous avions un deux contre un et que je pensais avoir un filet ouvert, tout d’un coup, sa jambe est passée. Il fait un split complet. C’était comme si chaque fois que nous l’avions battu, il trouvait le poteau, ce qui, je pense, est juste le signe d’un gardien qui est sur ses angles, vraiment sur ses angles.

« Lui aussi était comme ça tout le temps. Même si vous le battez, cela n’entre pas. C’est un poste et un retrait, au lieu d’un poste et d’un retour. Il était vraiment au top de sa forme. Je pense qu’il faut aussi apprécier la façon dont il joue. Il a un style très particulier, très athlétique.

“Il y a beaucoup de gardiens de but qui sont très forts sur le plan de la position, point à point, mais il rend définitivement la position amusante par la façon dont il bouge.”











