Le chef de la cybersécurité évincé, Christopher Krebs, a indiqué mardi qu’il pourrait intenter une action en justice contre l’avocat de campagne de Donald Trump qui a suggéré qu’il soit tué pour ses commentaires liés à l’élection.

« La façon dont je vois les choses, c’est que nous sommes une nation de lois, et je prévois de profiter de ces lois », a déclaré Krebs à NBC News « Today » émission mardi matin. «J’ai une équipe exceptionnelle d’avocats qui gagnent devant les tribunaux, et je pense qu’ils vont probablement être occupés.

«Nous examinons toutes nos opportunités disponibles», a-t-il déclaré.

« C’est certainement un langage plus dangereux, un comportement plus dangereux », a déclaré Krebs à propos des commentaires de Joe DiGenova.

diGenova est l’un des avocats du président Donald Trump en charge des efforts de sa campagne pour renverser les résultats de l’élection présidentielle. Il a qualifié Krebs de «crétin» et a dit qu’il devrait être «sorti à l’aube et fusillé».

Krebs a été limogé le mois dernier de son poste de directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du Department of Homeland Security pour avoir contredit les affirmations de Trump concernant l’élection.

Dans l’épisode de lundi de « The Howie Carr Show », diffusé sur Newsmax de droite, diGenova a critiqué Krebs pour ses affirmations liées à la sécurité électorale, ce qui l’a finalement fait évincer.

« Tous ceux qui pensent que les élections se sont bien déroulées, comme cet idiot de Krebs qui était à la tête de la cybersécurité – ce type est un crétin de classe A », a déclaré diGenova. «Il devrait être dessiné et écartelé. Sorti à l’aube et fusillé.

Krebs a déclaré, lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait pour sa propre sécurité à la suite des commentaires de diGenova, qu’il « ne leur donnerait pas l’avantage de savoir comment je réagis à cela ».

Plus précisément, diGenova a visé la conclusion de Krebs dans une déclaration de novembre de la CISA affirmant que cette élection était «la plus sûre de l’histoire des États-Unis».

Le président a limogé Krebs, un républicain de toujours, par tweet le 17 novembre après que l’ancien chef fédéral de la cybersécurité eut déclaré que l’élection était sécurisée malgré les allégations répétées du président de fraude électorale.

Krebs était directeur CISA au DHS depuis novembre 2018.

Dans les jours précédant son licenciement, Krebs a déclaré qu’il s’attendait à être renvoyé par la Maison Blanche en raison de ses efforts pour démystifier la désinformation diffusée sur la sécurité des élections américaines.

Krebs est apparu dans 60 Minutes dimanche soir et a encore mis en colère le président Trump.

« @ 60Minutes ne nous a jamais demandé de commentaire sur leur histoire ridicule et unilatérale sur la sécurité électorale, qui est une blague internationale », a tweeté Trump immédiatement après la diffusion du segment.

« Notre élection de 2020, d’un Dominion mal noté à un pays INONDÉ avec des bulletins de vote par correspondance non comptabilisés, a probablement été la moins sûre de tous! »

Krebs, cependant, a insisté sur le fait que l’élection était en effet la plus sûre de tous les temps et a déclaré que les suggestions de Trump et de Rudy Giuliani étaient autrement « dangereuses ».

« Je pense que nous devrions célébrer les succès obtenus en faisant de l’élection de 2020 l’élection la plus sûre de l’histoire moderne », a déclaré Krebs.

«Je pense que l’administration mérite d’être saluée. Je pense que l’administration du président Trump mérite le mérite d’avoir assuré les élections de 2020. »

Il a déclaré que la conférence de presse de la semaine dernière de Giuliani et de ses collègues, au siège du Comité national républicain, l’avait attristé et mis en colère.

«C’était bouleversant parce que ce que j’ai vu était une tentative apparente de saper la confiance dans les élections, de semer la confusion chez les gens, de faire peur aux gens», a déclaré Krebs.

«Ce n’est pas moi, ce n’est pas seulement CISA. Ce sont les dizaines de milliers de travailleurs électoraux qui travaillaient sans interruption, 18 heures par jour, depuis des mois. Ils reçoivent des menaces de mort pour avoir tenté de mener l’une de nos principales institutions démocratiques, une élection.

Et c’était, encore une fois, pour moi, une conférence de presse que je – cela n’avait pas de sens.

«Ce qu’il faisait activement était de saper la démocratie. Et c’est dangereux.

Krebs a déclaré que les allégations de fraude électorale de masse de Trump étaient « ridicules ».

« Nous pouvons continuer indéfiniment avec toutes les affirmations farfelues alléguant une ingérence dans les élections de 2020, mais la preuve en est dans les bulletins de vote », a-t-il déclaré.

« Les recomptages sont cohérents avec le décompte initial, et pour moi, c’est une preuve supplémentaire, c’est la confirmation que les systèmes utilisés lors des élections de 2020 ont fonctionné comme prévu, et que le peuple américain devrait avoir 100% de confiance dans son vote. »

Et il a vivement critiqué les allégations du président selon lesquelles des machines à voter auraient été manipulées par des pays étrangers, qualifiant ces accusations de «sans fondement».

Alors que Krebs a suscité des éloges bipartites pour sa gestion de l’élection, il a attiré la colère de la Maison Blanche de Trump sur un site Web géré par CISA surnommé « Rumour Control », qui démystifie la désinformation sur l’élection.

Biden a remporté l’élection avec 306 voix au collège électoral contre 232 pour Trump. Il mène Trump par plus de six millions de voix au vote populaire.

Trump et ses avocats continuent d’alléguer, sans preuves, que l’élection a été volée grâce à une fraude généralisée et que Trump est le gagnant.